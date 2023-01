El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer domingo, al regresar de su natal Tabasco a la Ciudad de México, en el avión en el que viajó fue increpado por un hombre que lo cuestionó, entre otras cosas, sobre “¿por qué esta destruyendo al país?”.

Sin pregunta de por medio en su conferencia mañanera, López Obrador señaló que esta persona también lo cuestionó de los motivos de porqué “quiere destruir al INE” y porque las empresas están cerrando y no tienen empleos los trabajadores.

“Ayer venía en el avión de regreso y un señor se paró con su telefóno y tengo unas cosas que decirle, ¿no se enoja? No, no para nada, para nada, lo hago con respeto, lo escucho”, respondió el Mandatario.

-”Entonces, ¿por qué esta usted destruyendo al país?, ¿usted sabe que es uno de los gobiernos más corrupto que ha habido en México?, ¿por qué quería o quiere destruir el INE?, ¿por qué las empresas están cerrando y no tienen empleos los trabajadores? Y me dice se lo digo con respeto. ¿Qué me puede usted decir? Porque tengo otras cosas", cuestionó el hombre.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó lo que le respondió:

“Le digo 'ya con eso tengo, mira, lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender porque somos distintos y yo te respeto y que bien que me planteas esto con respeto, me hablaste del bien común', le digo, 'y busca el origen el término, cómo se aplica en México, y ¿para qué te respondo? mejor sigue tu camino, ya no es posible que tu cambies y ni yo voy a cambiar mi manera de pensar'.

“Y lo único que me faltó fue decirle si tienes hijos, pues sí les daría tiempo para explicarles cosas a tus hijos y se le dije, a la gente humilde que le cuesta más trabajo obtener información les dedico mucho tiempo, pero en tu caso para qué pierdo el tiempo, mejor vamos a respetarnos. No nos vamos a entender son dos pensamientos completamente distintos y no solo es él, son millones”.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que al bajar del avión, pasajeros le brindaron un aplauso.

“Pero, ¿qué creen? que como si se hubieran dado cuenta los del avión, cuando ya aterrizamos, un aplauso. Claro yo venía de mi estado, no fue una encuesta tan objetiva, estaba un poco, no cuchareada, sino jicareada”, comentó entre risas.

apr