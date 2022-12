¿Por qué es urgente regular las alternativas libres sin humo?

En 2021, el cuarto informe de la OMS sobre tendencias mundiales en el consumo de tabaco mostró que en la actualidad hay más de 1300 millones de fumadores de cigarrillos en el mundo.

Se ha demostrado que el uso de productos alternativos al cigarro (productos libres de humo) tiene un impacto positivo en los fumadores adultos y quienes los rodean. Justo como lo explica la OMS, al decir que los entornos 100% libres de humo son la única forma probada de proteger adecuadamente la salud de las personas frente a los efectos nocivos del humo de tabaco.

“Las leyes de entornos libres de humo protegen la salud de los no fumadores y son populares, ya que no perjudican a las empresas y animan a los fumadores a dejar de fumar”.1

Razones para crear una regulación de las alternativas libres de humo:

• Las personas fuman por su adicción a la nicotina, sin embargo, esta sustancia, aunque no es inocua, no es la causante de las enfermedades crónico-degenerativas. Las más de 4,000 sustancias químicas (incluyendo el monóxido de carbono y el alquitrán) liberadas por la combustión del tabaco son las causantes de estos padecimientos.

• A finales de 2013 fue presentada en Japón la primera marca de alternativas sin humo, de allí en adelante son varias las opciones de este tipo de productos que están disponibles para los fumadores adultos residentes en el país. El efecto fue casi inmediato. Para 2015, el consumo del cigarro tradicional empezó a bajar al punto que entre ese año y 2019 las ventas totales de cigarros convencionales cayeron 34%, mientras que las ventas de las alternativas aumentaron de 5.1 billones de unidades a 37.1 millones para el mismo periodo.

El país asiático registró una disminución del consumo de cigarro de 21.8% en 2008, a 16.7% en 2019.3

• Aprender de la experiencia de otros

Si bien no se trata de imitar a otros países, es recomendable que se tenga en cuenta la experiencia que otros países han tenido frente a la regulación de las alternativas libres de humo. Es el caso de Nueva Zelanda este país ha sido ejemplo para muchos por sus políticas de prevención del consumo de cigarros.

Desde mediados del siglo pasado, Nueva Zelanda ha mantenido el propósito de reducir la tasa de consumo de cigarro en su población y para ello ha generado una serie de acciones, apoyadas en evidencia científica, que le permitan ubicarse dentro de los países pioneros en este tipo de políticas con la implementación de estrategias que tenían como propósito que para el año 2025, menos del 5% de los neozelandeses fueran fumadores. Para conseguirlo, se plantearon tres acciones principales:

Desde mediados del siglo pasado, Nueva Zelanda ha mantenido el propósito de reducir la tasa de consumo de cigarro en su población y para ello ha generado una serie de acciones, apoyadas en evidencia científica, que le permitan ubicarse dentro de los países pioneros en este tipo de políticas con la implementación de estrategias que tenían como propósito que para el año 2025, menos del 5% de los neozelandeses fueran fumadores. Para conseguirlo, se plantearon tres acciones principales:

-Proteger a los menores de edad de la publicidad de tabaco

-Reducir la oferta de cigarros

-Brindar apoyo a los consumidores para dejar de fumar con alternativas libres de humo. 4



Alternativas libres de humo

La ciencia y la tecnología han avanzado en muchos aspectos que buscan mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Uno de los hallazgos claves en esta evolución son las alternativas libres de humo, que tienen el potencial de disminuir el riesgo del daño causado por el cigarro.

Dependiendo de su funcionamiento, algunas de estas alternativas, en lugar de quemar el tabaco, lo calientan, logrando así no generar humo y, por lo tanto, reducir significativamente la emisión de sustancias tóxicas que se asocian con enfermedades.

Mientras que, otras alternativas al tabaco tienen como ingrediente principal líquido, que pueden o no tener nicotina, y producen vapor - como los vaporizadores, que, al calentar la solución, generan un aerosol que es inhalado por el usuario.





¿Por qué regularlas?

En México hay cerca de 2 millones de usuarios de estas alternativas. Por eso es que la regulación siempre será preferible a la prohibición, para que los usuarios puedan tener la información necesaria para tomar decisiones respecto a su consumo de tabaco y nicotina.

Proporcionar este tipo de opciones a los fumadores adultos puede ser una excelente opción, no solo para disminuir el consumo del cigarro tradicional, también para evitar un impacto negativo del humo de segunda mano para las personas que comparten espacios con los fumadores.

Reglamentar las alternativas libres de humo debe buscar complementar las medidas tradicionales contra el consumo del cigarro y la mejor manera de hacerlo es garantizar que estas alternativas cumplan con estándares de calidad no solo en los dispositivos, sino también en los insumos que utilizan los mismos.

Por ello, una buena idea, es importante que México así como otros países entiendan la importancia de moverse hacia adelante y generar un futuro sin humo con beneficios para la sociedad y sobre todo, para quienes fuman. Porque bien, la mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen mejores alternativas sin humo.

-----------------------

1 OMS, Tabaco, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

2 American Lung Association, What ́s in a cigarrette?, https://www.lung.org/quit-smoking/smoking-facts/whats-in-a-cigarette

3 Japón, National Health and Nutrition Survey, 2019.

4 Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, Acerca de la Ley de Enmienda de Ambientes Libres de Humo y Productos Regulados (Vapeo), disponible en: https://www.health.govt.nz/our-work/regulation-health-and-disability-sys...

En colaboración con Philip Morris México