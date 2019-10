Sindicato del Seguro Social se aprueba incremento salarial del 5.6%

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aprobaron aceptar un incremento salarial del 5.6% a sus percepciones. De este porcentaje, el 3.5% se destinará directo a su sueldo y un 2.1% será en prestaciones.

El incremento, que entrará en vigor a partir del 16 de octubre de este año, “es beneficio de poco más de 400 mil trabajadores en activo de todo el país”, comunicó la organización sindical.

Durante el congreso, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, se aprobó este aumento. El SNTSS además acordó modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2019-2012 en el que integra una cláusula para sancionar el acoso laboral, sexual y otros tipos de hostigamiento.

También adelantaron que tienen preparadas medidas para atender casos de personal del seguro que estén en situación de desaparecidos.

“En el caso de que un trabajador sea declarado desaparecido derivado de un acto delincuencial, producido repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y tiempo en que se preste y que cuente con Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia, se le pagarán sus salarios correspondientes al periodo en que hubiera estado desaparecido, y su antigüedad no será afectada”, informó el SNTSS, no obstante, aclararon que esta medida no aplicará si un empleado fue víctima de delincuencia fuera del ámbito laboral.

“Hubo mejoras en algunas categorías como camilleros, en uniformes, así como descuentos en tiendas del IMSS, en atención a asuntos de maternidad, donde (las empleadas) tendrán descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo. Además, se regulariza la categoría de enfermera especialista quirúrgica en hospital rural, entre otros cambios al Contrato Colectivo de Trabajo”, detalló el sindicato.

cev