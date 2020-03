Se disculpa Calderón por tuit sobre supuesto hermano de "El Chapo"

El ex presidente Felipe Calderón se disculpó con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y aclaró que este lunes solamente hizo una pregunta abierta sobre quién era la persona que estaba detrás del titular del Ejecutivo, y nunca afirmó que fuera el hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

A través de varios mensajes en su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que está en su derecho de preguntar y recordó que también publicó la aclaración de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, y dijo que si eso le parecía ofensivo o calumnioso, se disculpaba, pero desde su perspectiva, no lo era.

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, posteó Calderón.

Además, el ex panista cuestionó y dijo que le parecía preocupante que, en medio de una crisis mundial, el Presidente de México esté ocupando su tiempo y energía en algo que no sea atender la grave situación.

Agregó que todos los mexicanos quieren que México salga adelante y por eso, exigen su plena concentración.

“Sí me parece preocupante que, en medio de una crisis mundial, el Presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante, y eso exige su plena concentración”, precisó Calderón Hinojosa.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que el ex presidente Felipe Calderón ofrezca disculpa pues ayer en su cuenta de twitter señaló que se reunió con un presunto hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, cuando se trataba de un médico del IMSS de Sinaloa.

Al pedir un mes de tregua a sus adversarios para superar la pandemia del coronavirus en unidad, el presiente López Obrador expresó:

“No le hace que el ex presidente Calderón haya puesto (en Twitter) que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro, a lo mejor hoy ofrece disculpas, pero no le hace porque la gente sabe distinguir”.

Calderón acepta tregua con AMLO

Sobre esto, Calderón dijo que le toma la palabra a López Obrador y acepta la tregua, pero le pidió al titular del Ejecutivo que no se polarice ni desde la Presidencia, ni él lo hará desde la oposición.

Calderón pidió concentrarse en atender la emergencia y puso a la disposición de López Obrador toda su experiencia adquirida en la epidemia de la influenza H1 N1, y así enfocar en servir a México.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”, dijo Calderón.

Incluso, después de que esta mañana Andrés Manuel López Obrador manifestara que espera que el expresidente Felipe Calderón ofrezca disculpas tras señalar en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo federal se reunió con Aureliano Guzmán Loera "El Güano", hermano de “El Chapo” en su visita a Badiraguato, Sinaloa, la Oficina de Presidencia de la República difundió un análisis comparativo donde descartó que la persona identificada como un médico del IMSS fuera el presunto narcotraficante, a quien identifican como líder del Cártel del Pacífico.

En el documento señala que, tras un análisis minucioso de los rostros de ambas personas, destacan como diferencias que, a pesar de la poca visibilidad, "El Güano" cuenta, con 75 años de edad, y la imagen del médico muestra a una persona visiblemente más joven, “entre 40-45 años”.