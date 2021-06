Sauri rechaza disputa contra Tamaulipas

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, rechazó presentar una controversia constitucional contra el Congreso del estado de Tamaulipas, tal como se lo solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, el pasado 28 de mayo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que a su juicio el Congreso tamaulipeco, cuyos integrantes determinaron no quitarle el fuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de dicho estado, no vulneró a la Cámara de Diputados.

“Desde que se introdujo el quinto párrafo del artículo 11 en la Constitución en 1982 se estableció que la declaración de procedencia sería meramente declarativa para el funcionario local, no para el federal, que cuando se hace la declaración de procedencia inmediatamente se le quita el fuero y es puesto a disposición de la autoridad, pero en el caso de los funcionarios locales ese quinto párrafo que puso el Senado de la República garantiza que sean los congresos de los estados los que resuelvan en definitiva”, puntualizó.

La legisladora priista dijo que al estudiar la petición de Ignacio Mier revisó incluso las resoluciones más recientes en la materia y encontró una de 2020 en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “afirmó el carácter declarativo de la Cámara de Diputados cuando se trata de funcionarios estatales.

“Entonces, el reglamento señala que se puede interponer la controversia si a juicio o a criterio de la presidencia se está vulnerando a la Cámara de Diputados, y yo no considero que se vulnera. Por mis convicciones digo entonces que no hay necesidad de interponer la controversia”, dijo.

Reconoció que otro de los motivos por los que no atendió la solicitud del presidente de la Jucopo es que en 2020 la expresidenta de San Lázaro, Laura Rojas, usó la misma facultad establecida en el artículo 233 fracción segunda del reglamento de la Cámara para controvertir un acuerdo del Ejecutivo que estableció la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas, pero fue ampliamente condenada por Morena y sus aliados.

“Esa es una facultad que tiene la presidencia durante el receso, y cuando la ejerció la presidenta Rojas prácticamente solicitaron su destitución Morena y el Partido del Trabajo, por ello hago esta consideración, ya que existe el precedente”, indicó.

Pese a ello, insistió en que si tuviera la convicción de que se está violando a la Cámara de Diputados, “yo me arriesgaría al juicio y a la condena (...) pero no es así, yo tengo la convicción de que no hay una violación a la Cámara de Diputados”.

Finalmente, Sauri Riancho explicó que en el caso de que se convoque a un periodo extraordinario Morena o cualquier fracción parlamentaria tienen la facultad de incluir un proyecto para interponer la controversia contra el Congreso de Tamaulipas, “y si el pleno de la Cámara de Diputados decide por mayoría que así sea, mi obligación y mi responsabilidad es interponerla, y así lo haría”.

El documento

Posteriormente a la entrevista circuló en redes el oficio de acuse firmado por Sauri Riancho. En el documento se refrendan los argumentos que la presidenta expuso a este diario.

Se enfatiza que en la petición de controversia constitucional de Laura Rojas los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo lo consideraron “un incorrecto ejercicio de tal facultad”, aduciendo que la interposición de la misma ante el Poder Judicial de la Federación debía ser avalada necesariamente por el voto mayoritario del pleno.

“Considerando ese precedente ocurrido hace menos de un año (...) esta Presidencia no estima pertinente contribuir a generar una controversia similar en las etapas conclusivas de la misma”, señala el texto.