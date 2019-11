Rosario Piedra "de víctima a victimaria de la CNDH": Dávila

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se necesita estatura moral, y Rosario Piedra Ibarra no debió rendir protesta porque sabía que no cumplía con los requisitos para ocupar ese cargo.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Adriana Dávila, adelantó que los diputados acompañarán a los senadores en las acciones legales que presentarán para controvertir el nombramiento de Piedra Ibarra como ombudsperson nacional.

“Rosario Piedra de ser víctima, pasó a ser victimaria de la CNDH, se requiere estatura moral, más que calidad moral y una estatura que mostró su madre cuando le dieron la Belisario Domínguez.

"Creo que Rosario Piedra no siguió el ejemplo y en lo que en su estatura debió haber planteado era un asunto no de autocomplacencia, sino de autocrítica en lo que estaba sucediendo, no debió haberse prestado a ser comparsa del Presidente y no debió haber rendido protesta, es más ella no debió si quiera haberse postulado si sabía que no cumplía los requisitos legales”, expresó Adriana Dávila.

También cuestionó su trayectoria profesional en materia de derechos humanos y criticó su cercanía con el titular del Ejecutivo y su militancia con Morena.

“No me imagino qué va a hacer Rosario Piedra ante el número de quejas que se emiten en el Sistema de Salud por ejemplo, pues hoy ella ante esta circunstancia se convierte en victimaria y eso es muy lamentable y aún es más lamentable que el Presidente de la República se tape los ojos, cierre los oídos y no de las palabras adecuadas ante lo que está sucediendo”, destacó la panista.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que el nombramiento de Piedra Ibarra generó dudas en su legalidad por no cumplir con los requisitos que establece la Ley vigente, pues para este cargo no se debe haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el último año antes de su designación, pero hasta el pasado jueves ella era consejera nacional y estatal de Morena.

