Restauran a Javier May al frente de Sembrando Vida

Luego de que el titular del programa Sembrando Vida, Javier May Rodríguez, presentara su renuncia hace unos días a la Secretaría de Bienestar, hoy se volvió a publicar en el Diario Oficial de a Federación (D.O.F.) el acuerdo por el cual le regresan sus facultades al frente del programa federal.

En el acuerdo por “el que se le delegan en el Titular de la Subsecretaría de Planeación Evaluación y Desarrollo Regional las Facultades” que le habían sido encomendadas en enero de 2019 y con ello se revierte la publicación del 1 de marzo, la cual abrogaba las actividades del funcionario.

Este acuerdo entra en vigor mañana, jueves 5 marzo, con lo que se reitera la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no aceptar la renuncia presentada el pasado lunes 2 de marzo.

Cabe recordar que el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, acusó en su carta de renuncia a la Secretaria de Bienestar, María Albores, de haber “abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

Sin embargo, al día siguiente, el presidente López Obrador dijo que no aceptaría la renuncia de May Rodríguez y afirmó que el decreto publicado el pasado 1 de marzo en el que se le quitaban las facultades, se revertiría.

“Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a haber renuncia”, dijo el mandatario.

Con este nuevo acuerdo publicado le regresan las facultades requeridas para operar el programa Sembrando Vida, “así como con las organizaciones sociales de carácter público y privado, todas las acciones y trámites que permitan el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y metas del programa.

“Así como planear, programar, ejercer y comprobar el presupuesto aprobado y ejercido en coordinación con las Unidades Administrativas que resulten competentes de la Secretaría de Bienestar”.

