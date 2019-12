Rechaza Cossío que asesore a opositores a Santa Lucía

El ministro en retiro, José Ramón Cossío, negó ser el asesor de los abogados que han tramitado amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como lo aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, el ministro en retiro afirmó que todo su trabajo es público y de carácter académico.

“Todo mi trabajo es académico y todas las cosas que declaro son públicas, las escribo en los artículos de periódico o en las entrevistas.

“No asesoro a ningún grupo de abogados ni asesoro a nadie que esté llevando a cabo una acción concreta con relación ni al aeropuerto de Santa Lucía ni a ninguna otra situación”, comentó.

Cossío Díaz, quien se retiró del Máximo Tribunal al concluir su período el pasado 30 de noviembre de 2018, dijo que desconoce de dónde o por qué es presidente López Obrador lo señaló como asesor de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) para la tramitación de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

EL SEÑALAMIENTO

“Tengo información y ojalá y se aclare, que no sea cierto, yo no tengo sistema de espionaje... pero la gente me informa y me dicen que hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes promueven los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el Gobierno y que son 16 despachos de abogados”, dijo el titular del Ejecutivo federal durante su conferencia de prensa de esta mañana.

“Puede ser que no firme nada, pero si coordina y asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro”.

