¿Qué dijo Jesús Seade sobre el T-MEC y las inspecciones laborales?

En los últimos días, el subsecretario y negociador del T-MEC , Jesús Seade, se ha involucrado en polémicas al defender lo pactado en las modificaciones al tratado de libre comercio.

Pues luego de que fuera avalado el adéndum al T-MEC en el Senado, surgieron críticas tras darse a conocer que un apartado permite que Estados Unidos mande personal para revisar la reforma laboral en México.

Por ello, este domingo el subsecretario dijo en su cuenta de Twitter que, en contraste a lo que se ha dicho, el tratado beneficia al país. En una serie de comentarios, Seade destacó que lo firmado entre los tres países es un tratado "trinacional" y afirmó que no tiene "letras chiquitas" porque es "100% público".



Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene "letras chiquitas", es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE https://t.co/k6ipaODjBR

