Piden testimonio de Peña Nieto por caso Lozoya

La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó formalmente a una jueza de Amparo que cite al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, para que declaren como testigos en el caso Agronitrogenados.

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, confirmó a EL UNIVERSAL que ayer a las 18:00 horas presentó un escrito en la Oficialía de Partes de los juzgados federales para que el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México cite también al exsecretario de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell; Enrique Ochoa Reza, extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Miguel Messmacher, exsubsecretario de Ingresos de la SHCP, y José Manuel Carrera Panizzo, exdirector de PMI Internacional, filial de Pemex.

El abogado explicó que si la jueza de Amparo acepta su solicitud, deberá citarlos para que se les formule un cuestionario y sus testimonios sean utilizados por la defensa de Lozoya como pruebas a su favor en el caso Agronitrogenados, por el que se le acusa de lavado de dinero.

“La jueza giraría los citatorios para que yo los interrogue, esto tendría que ser en el local del Juzgado de Amparo y sólo por el caso Agronitrogenados. En el caso Fertinal, no, porque no hay acusación contra nosotros todavía, y me tengo que limitar a los actos que estamos reclamando en el amparo”, explicó.

El 26 de junio, Coello Trejo anunció en conferencia de prensa que solicitaría la comparecencia de los funcionarios que participaron en la compra de Agronitrogenados, ocurrida en 2014, lo que se formalizó ayer.

El jurista afirmó que independientemente de que la defensa busca que los citen como testigos, las autoridades están obligadas a llamar a todos y cada uno de los miembros de los consejos de administración de Pemex, PEMEX PMI Holding, PMI Infraestructura de Desarrollo y PMI Norteamérica, que participaron en la compra de Agronitrogenados y por la que se creó Pro-Agroindustrias, filial de la petrolera.

Las irregularidades por la compra de Agronitrogenados fueron denunciadas por la representante legal de Pemex en marzo pasado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez en el Reclusorio Norte una orden de aprehensión en contra de Lozoya, su hermana Gilda y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), empresa que vendió la planta.

Actualmente, los hermanos Lozoya Austin son considerados prófugos de la justicia y el exdirector de Pemex cuenta con una ficha roja en Interpol por la que se le busca en más de 190 países.

Desde que anunció que solicitaría la comparecencia de diversos exfuncionarios implicados en la operación, Coello Trejo mencionó a Carrera Panizzo, quien en el año 2014 era el apoderado legal de PMI Internacional y firmó el contrato de compraventa de la planta.

También, mencionó a Pedro Joaquín Coldwell porque busca que indique cuáles fueron las instrucciones que recibió como titular de la SE por parte del Ejecutivo Federal para implementar la reforma energética, 4 la luz de la cual Pemex adquirió Agronitrogenados.

Javier Coello Trejo incluyó al expresidente Enrique Peña Nieto como testigo para demostrar que la compra de la planta no dependió absolutamente de Emilio Lozoya.