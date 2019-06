ONU va por proteger a adolescentes de América Latina

[email protected]

Con el objetivo de que gobiernos, empresas y organizaciones sociales inviertan más recursos económicos en los jóvenes de nuestra región, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lanzó la iniciativa 165 Millones de Razones: un llamado a la acción para la inversión en adolescencia y juventud en América Latina y el Caribe.

En esta iniciativa, el UNFPA también cuenta con la participación del sector educativo y de los medios de comunicación, entre los que destaca el Grupo de Diarios América (GDA), del que forma parte EL UNIVERSAL.

El proyecto de las Naciones Unidas fue presentado ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde se explicó que el UNFPA tendrá acercamientos con gobiernos estatales y federal para pedir que se destine más dinero público para solucionar problemas que enfrentan los jóvenes.

Algunos de estos son el acceso a la educación preparatoria, más oportunidades de empleo, vivir en paz, erradicar el matrimonio infantil, acabar con el embarazo adolescente, evitar la violencia de género, garantizar el acceso a servicios de salud y más educación sexual integral.

En el encuentro participaron Elisa Alanís, periodista y colaboradora de esta casa editorial; Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social; Esteban Caballero, director regional de la oficina del UNFPA para América Latina y el Caribe, así como funcionarios públicos y representantes civiles.

Alcalde Luján dijo que el gobierno mexicano acompaña la iniciativa a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro: “Es una apuesta gigantesca, no sólo en términos presupuestales, sino de esfuerzos para dar atención a un grupo de mujeres y hombres de entre 18 y 29 años que en nuestro país no han tenido oportunidades. Son jóvenes que no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque han encontrado muros”.

La iniciativa llega a México en un contexto en el que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 43% de los adolescentes y jóvenes menores de 30 años tienen carencias en educación, salud, vivienda y alimentación, además de que sus ingresos no les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.

Sobre esta situación habló Elvira Pablo Antonio, licenciada en Derecho y con amplia trayectoria en organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, quien añadió que el acceso a la salud es otro de los problemas que enfrentan los jóvenes en México, especialmente los que viven en zonas rurales.

“Hay comunidades [en México] sin infraestructura, no cuentan con medicinas ni médicos.

“Otro tema importante en la salud es la discriminación en acceso a servicios médicos si no hablas español”, aseguró.

Alan Osorio, representante del UNFPA en México, indicó: “La agenda de las juventudes es diferente en todos los países, pero hay puntos coincidentes, por ejemplo, la necesidad de crear espacios para estimular la incidencia política de los jóvenes, así como la educación integral para la sexualidad con énfasis en los adolescentes, planteado desde una mirada preventiva”.

También resaltó la importancia de que se apoyen iniciativas como la creada por el UNFPA, la cual espera resultados antes de 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).