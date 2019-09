No puede haber cambio social sin equidad de género: Marcelo Ebrard

Nueva York, EU.- El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que "no puede haber un cambio social si no hay equidad de género", en el anuncio del Foro Generación de Igualdad que copresidirá México con Francia para 2020, en el marco de la Cumbre de Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"La transformación social empieza con la equidad de género. Si no lo logramos no podemos avanzar, las sociedades no cambian, la violencia no disminuye, la desigualdad no se reduce", dijo frente a mujeres invitadas a la Cumbre que se celebra en Nueva York, Estados Unidos.

El Foro Generación de Igualdad se celebrará en 2020, con motivo del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que estableció la ONU con el fin de eliminar barreras que impiden que las mujeres avancen.

Ebrard dijo que las mujeres "cuentan con todo el respaldo de México, con entusiasmo, con convicción, con mucha pasión" y agradeció a la ONU la confianza para llevar a cabo el evento.

"Las vamos a recibir con los brazos abiertos y con muchas expectativas porque creemos firmemente en el cambio social en México y en todo el mundo. Somos feministas y les esperamos en México con los brazos abiertos", expresó.



Durante su intervención en la 74ª #AGONU, el secretario @m_ebrard destacó que: «Los gobiernos progresistas tenemos por convicción ser feministas. [...] La transformación social empieza con la equidad de género». pic.twitter.com/Fn5RThqlns — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2019

