No hemos entregado ni una sola concesión para explotación minera: AMLO

En un evento considerado histórico por ser la primera vez que un presidente visita la zona de San Pablito Pahuatlán, Puebla, el mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que la 4T se logrará contra viento y marea, además se comprometió a que el gasoducto Tuxpan-Tula no pase por los cerros sagrados de la sierra norte del estado.

"En los contratos encontramos que hay cláusulas en donde se establece que si no puede la empresa construir el gasoducto, el gobierno debe pagarle, estamos revisando estos casos, pero aquí en San Pablito, aunque tengamos que pagar, no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados. No vamos a aceptar esas condiciones. México, aunque sea contra viento y marea va a cambiar esta realidad de injusticia y debe haber igualdad económica y social, se le dará preferencia a los más pobres", dijo.

Al sostener un diálogo con los pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepehua, López Obrador resaltó que en su gobierno no han entregado ninguna concesión para la explotación minera.

"Nosotros revelamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para explotación minera, Calderón concesionó 26 millones de hectáreas, 90 millones se concesionaron de Salinas a Peña y nosotros, cero. También aunque hay moda de extraer petróleo y gas con fracking, que es el uso de mucha agua para explotar hidrocarburos, aquí no se usará, no se preocupen, no voy a traicionar al pueblo, vamos a seguir luchando por la transformación del país", refirió.

El mandatario destacó que gracias a la austeridad republicana y al combate a la corrupción, la deuda pública del país no creció durante su primer año de gobierno, lo que ayudará a no aumentar los precios de diversos servicios.

"No aumentarán los impuestos, eso es un compromiso y les quiero decir que el primer año de gobierno ocurrió sin incrementar la deuda pública. Cuando estuvo Fox, dejó 1 billón 700 mil millones, Calderón aumentó más de 200% y con Peña fueron 10 billones 800 mil millones. En 2019 solo de intereses se pagó 600 mil millones de pesos, no se debe seguir endeudando al país, y como le hacemos, pues cortando de tajo con la corrupción y con un gobierno austero, en no gastar en cosas que no son fundamentales", expresó.

Mientras leía pancartas con las que habitantes de Pahuatlán exigieron la construcción de carreteras, el freno al gasoducto Tuxpan-Tula y agua potable, Andrés Manuel López Obrador resaltó que en lo que va de su gobierno, 900 mil jóvenes sin ocupación se integraron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y este año la cifra aumentará a un millón.

"Se les pagan 3 mil 600 pesos mensuales para que tengan una ocupación y no sean tentados por las bandas, queremos atender a los jóvenes, no darles la espalda. Si no hay trabajo, salario, claro que hay inseguridad, violencia, como resolveremos, con bienestar, porque la paz y tranquilidad son frutos de la justicia", enfatizó.

Durante el diálogo, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, mencionó que en la entidad se sigue el ejemplo de la 4T y se combate la corrupción.

"Estamos comprometidos para que las cosas caminen bien y para acabar con la corrupción y desigualdad, para llevar a los más pobres infraestructura, salud, educación, justicia, seguridad pública y condiciones que rodeen a los pueblos para que tengan una vida digna", refirió.

Tras entregar el bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante del pueblo Náhuatl, Gabino Hernández Cruz, solicitó a nombre de los tres pueblos indígenas que se cancele la construcción del gasoducto Tuxpan - Tula, porque afecta su entorno.

"Pedimos que se prohíban la minería, el fracking, la hidroeléctrica, en especial que se cancele el paso por esta zona del gasoducto Tuxpan-Tula, porque sería devastante para la fauna y para los mantos acuíferos, solicitamos su atención. No lo hacemos por necedad o por ir en contra del desarrollo del país, sino porque es nuestro hogar y no tenemos a dónde ir", resaltó.

El representante indígena aplaudió el combate a la corrupción en todos los niveles y agradeció las políticas públicas implementadas por el gobierno federal, pero también exigió que aquellos que han abusado de su poder sean castigados y regresen los recursos que se robaron.

"Hay que ir en contra de aquellos que han ido saqueando al país, que regresen lo robado, no es justo que los más necesitados paguemos los platos rotos. Gracias presidente por acordarse de nosotros, los olvidados. Los pueblos no queremos todo para acá, sino que pondremos nuestro granito de arena, seguiremos preservando lo que nos ha dado identidad como pueblos indígenas, las lenguas maternas, tradiciones, y autonomías para así lograr un México fortalecido en la cuarta transformación", dijo.