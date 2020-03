Mujeres del gabinete se reúnen y dan respaldo a AMLO

Ante la ola de críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido por parte de grupos feministas, las integrantes de su gabinete cerraron filas esta tarde y le mostraron su apoyo, además de reiterar que las mujeres son prioridad de la Cuarta Transformación.

Encabezadas por Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, secretarias de Estado y responsables de distintas instituciones respaldaron el proyecto político del Presidente y presumieron los programas y medidas que se han implementado en favor de las mujeres.

“Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mexicanas”, aseveró Sánchez Cordero.

Dijo que una muestra del compromiso de López Obrador con la agenda de género es que la mitad de su gabinete está compuesto por mujeres, algo que no había sucedido antes.

En un evento celebrado en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, también Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, se asumió como integrante de un gobierno feminista y advirtió que desde su dependencia buscan erradicar la violencia contra las mujeres:

“Nunca más nos quedaremos calladas, nunca más nos quedaremos sólo en la casa, nunca más seremos confinadas a las paredes del hogar, al contrario, ocuparemos los espacios que nos pertenecen por derecho, tomaremos las decisiones y nos tendremos unidas de la mano con solidaridad, y haremos gala de que somos miembras de un gobierno feminista encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En este punto coincidió Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, quien señaló “nos sentimos sumamente orgullosas de formar parte de este gobierno, de este proyecto de nación, de esta Cuarta Transformación”, al mismo tiempo que explicó cómo programas como Jóvenes Construyendo el Futuro está ayudando a las mexicanas.

En tanto, María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, aseveró que el mandatario federal ha demostrado su compromiso con la agenda de género: “Estamos hoy haciendo por primera vez historia en un gabinete paritario y en ese gabinete paritario cada secretaría lo demuestra también con nuestro trabajo”.

Además de ellas, en el evento también partició Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); María Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura.

