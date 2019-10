Morena rechaza modificar fondo minero

Morena junto con sus aliados a excepción del PT, rechazaron modificar los cambios al Fondo Minero, que federaliza los recursos que se recaudan de éste, y que se distribuían entre los estados y municipios donde se realiza minería.

De acuerdo con la minuta de la Ley de Derechos que envió la Cámara de Diputados, el artículo 275 señala que la recaudación del Fondo Minero, ya no será para los estados y municipios mineros, sino que se distribuirá de la siguiente manera: 85% para la atención de la infraestructura escolar, el cual administrará la Secretaría de Educación Pública; 5% a la Secretaría de Economía y 10% al gobierno federal.



En tanto que el artículo 271, señala que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos del Fondo Minero, “podrán ser empleados en acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, así como en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo: la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos”, se lee.



Un 5% a la Secretaría de Economía, para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, así como de mejora a los sistemas de registro y control de la actividad minera; y en un 10% al gobierno federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.



Los recursos del Fondo Minero surgen del pago anual del derecho espacial que pagan los concesionarios y asignaciones mineras para poder realizar esta actividad, del derecho adicional sobre minería y de la enajenación del oro, plata y platino.



El senador Damián Zepeda (PAN), sostuvo que el Fondo Minero se creó con una sola razón y un solo objetivo, que es para elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera, y no para darle más dinero al gobierno federal, ni para la Secretaría de Educación.



“Hoy desgraciadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, le quieren arrebatar este recurso a los municipios y a los estados, que es donde se lleva a cabo la actividad minera y meterlo a sus necesidades, que pueden ser muy válidas, pero para eso hay otros conceptos.



Este Fondo Minero sumará alrededor de cuatro mil millones de pesos para el 2020, quitarlo significa golpear a muchos municipios que tienen problemas ambientales, de infraestructura, de diferentes tipos, por el impacto de la actividad minera en sus municipios. Para muchos de esos municipios representan más ingresos que los que tienen por cualquier otro concepto”, expresó el panista.



La senadora Verónica Martínez (PRI), dijo que al quitarse el Fondo Minero a los estados y municipios, “quedan a discreción de la SEP”, por lo que solicitó eliminar la modificación, y que se garantice los pocos recursos que se darán a los municipios mineros.



“Es la oportunidad de cambiar, estoy proponiendo que esté beneficio siga siendo para los estados y municipios mineros, muchos han sido alcaldes y saben de la necesidad que de la falta de recursos. Le pido al líder de Morena, Ricardo Monreal, si les permite a los senadores votar de manera libre”, indicó la priísta.



En respuesta, Monreal Ávila reiteró que él no se deja llevar y privilegia el interés general por el particular, y que los recursos se destinarán a la infraestructura escolar que tan afectada está.



“Hoy se garantizar que en lugar de ir al Fondo Minero, se distribuya a un fin más noble, la educación, se trata de un impuesto generado por las minas, y hoy se plantea que ese Fondo sea para todas las escuelas del país, y el destino de ese fondo es mucho mejor que a municipios que no rindieron cuentas, esa es la verdad”, externó.