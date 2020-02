La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció auditorías generalizadas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido y a los 32 comités estatales, ante dudas sobre el manejo del dinero.

Frente a los señalamientos sobre el manejo de los recursos que ha tenido durante su gestión, aseguró que quienes la señalan, particularmente el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) que encabeza Rafael Barajas "El Fisgón", han recibido dinero desde los comités estatales y eso será revisado.

Incluso, reveló que en el pasado ese organismo quiso que el CEN financiara a 750 personas, cifra que supera la nómina que Morena tiene en todo el país.

Sobre el INFP, respecto al que este martes Alfonso Ramírez Cuéllar — a quien el Congreso de Morena designó dirigente provisional— hará un anuncio para fortalecer los trabajos de formación política del partido, Polevnsky aseguró que “han estado sacando muchísimos recursos de los Comités Estatales".

“Qué bueno que Ramírez Cuéllar hable de una auditoría porque yo también estoy hablando de una auditoría y nos urge una auditoría para ver cuánto dinero ha salido para el supuesto Instituto de Formación Política”, expresó.

Polevnsky expuso que el Instituto creía que podría tener el dinero y administrar por sí solo los recursos “y por eso están peleados conmigo porque dicen: es que no nos quiso dar el dinero y no, no tengo ni siquiera firma en la chequera”.

En entrevista en el marco de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena -cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso Nacional del pasado 26 de enero — la dirigente lamentó la conducta de Ramírez Cuéllar, quien ni “por educación” se acercó a conocer la situación legal del partido o a consultarla cuando supo que iba a ser propuesto para dirigir al partido, liderazgo que, insistió, carece de legalidad.

“Me da mucha pena decir que me encuentro con gente que ya tiene experiencia en otros partidos que no sabe nada de partidos, que no sabe nada de estatutos y que no sabe nada de leyes electorales, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo puede recibir documentos de quien está validado para entregarlos“ por lo que seguramente el diputado sólo irá “por la foto” el jueves.

Ramírez ha anunciado que el jueves acudirá al INE a solicitar que se tome nota de su liderazgo.

