Monreal: a favor de un acuerdo nacional contra el coronavirus

En el Senado, Morena está a favor de un Acuerdo Nacional contra la pandemia del Covid-19 que ya tiene efectos "devastadores", dijo el coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal Ávila.

La propuesta la expuso Morena, este martes, en el seno de la reunión a distancia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el propósito de acompañar al Presidente de la República en la emergencia sanitaria, dijo el líder de los legisladores de la mayoría.

Hizo hincapié en que la mayoría legislativa, en la que se cuentran Morena, PT, PVEM y PES, "respalda las acciones del titular del Ejecutivo federal".

Dijo que se busca un pronunciamiento, una convocatoria de acompañamiento a las tareas sanitarias del Presidente. "Sería un buen mensaje que el Senado de la República acompañe de buena fe al Presidente de la República, a las instituciones, para que juntos enfrentemos esta pandemia que se ha convertido en una

pesadilla".

Respecto de un acuerdo unitario en materia económica, el senador Monreal mencionó que lo plantean las bancadas de la oposición, PAN, PRI, MC, PRD, que conforman el Bloque.

De esta manera en la alta esfera del Senado se proponen acuerdos en materia sanitaria y económica, y las bancadas revisan la posibilidad de participar.

"En momentos de crisis, como este que vive México, no hay que regatear nada", dijo Monreal. "El Senado debe de ser un instrumento coadyuvante de búsqueda de consensos nacionales".

Aclaró que "si no hay raja política, si no hay descalificación, si no hay el interés estrictamente electorero o político-partidista, podríamos nosotros avanzar en un sentido de consenso y de acuerdo nacional de buena fe".

Destacó su disposición al acuerdo, y que "no hay que descartar nunca la posibilidad; si se introduce un interés faccioso, electorero, de diatriba, no lo vamos a acompañar, por supuesto que no".

Estableció que "somos parte de un movimiento que tendrá que fortalecer el liderazgo del Presidente de la República".

MAOT