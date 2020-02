Monreal excusa a senadora Balderas; "es joven", dice

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, excusó la conducta de la senadora plurinominal de Veracruz, Claudia Balderas, quien el martes se vio involucrada en un incidente vehicular y donde su presunto asesor Mario Espinoza Zetina, fue detenido por policías de la Ciudad de México.

“Lo que le diré a la senadora Claudia Balderas, que hay que trabajar mucho. Es joven, y a veces lo que tenemos que hacer es conducirlas. No voy a recriminar nada, porque no soy así, no soy un hombre que se dedique a regañar a nadie, somos pares”, dijo.

Pese a que anoche la senadora afirmó que no se había comunicado con Monreal sobre el asunto, argumentando que el líder parlamentario “no es su niñera”; y descartó que Espinoza Zetina trabajara para ella, Monreal afirmó que sí hablaron de eso.

“He platicado estos dos días con ella, yo la estimo y hay que orientarla, es muy joven, y la responsabilidad le llegó demasiado temprano. Así son los procesos democráticos; pero tengo confianza en que su actitud y su eficacia den un ejemplo en el futuro”, señaló.

La tarde del martes, Espinoza y Balderas protagonizaron un enfrentamiento con policías capitalinos luego de que los oficiales detuvieran al asesor de la senadora, luego de chocar contra una unidad móvil de las autoridades.

cg