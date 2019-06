Tulum, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema de sargazo en esta entidad, que según autoridades locales ha provocado disminución del turismo y problemas de violencia.

Durante la entrega de becas de programas sociales y Tren Maya, el mandatario dijo que su gobierno seguirá apoyando el combate a la macroalga que contamina las playas y mares de Quintana Roo.

“Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”.

Antes el gobernador Carlos Joaquín González expresó que el principal reto en la entidad es el sargazo porque le quita la belleza a las playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y esto hace violencia.

“Le doy un dato, estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo en las playas públicas de Quintana Roo cada día, por eso agradezco su apoyo”,

El presidente destacó que el proyecto del Tren Maya tendrá una inversión de 40 mil millones de pesos para Quintana Roo , que se traducirá en muchos empleos para la gente del estado y quienes vengan a buscarse la vida.

El mandatario reconoció qué hay problemas de despojos de tierras, por ello instruyó al procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, a que se mude una temporada a la entidad para solucionarlo.