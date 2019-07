Las polémicas de Gerardo Fernández Noroña

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña anunció que le gustaría relevar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, aun con todo su historial de polémicas y escándalos en los que ha sido protagonista.

En mayo de este año, por ejemplo, el diputado acudió a las oficinas de Twitter en México para protestar debido al cierre de su cuenta en esta red social

Unas semanas antes, en marzo, arremetió contra el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien afirmó que la carta que el presidente López Obrador envió al rey de España debió mandársela a él mismo por los millones de pobres que hay en México.

Al respecto, el diputado opinó en su cuenta de Twitter: “Pobre Vargas Llosa, de nada le sirvió el Nobel, el dinero y el trato de gato de angora que le da la monarquía española. Traiciona su raíz, traiciona su origen, reniega de su cultura, ¡Pobre ser!”.

Durante la primera la primera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, el diputado petista tuvo un encontronazo con el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, debido a su asistencia al último informe de gobierno del ex presidente Peña Nieto.

El enfrentamiento verbal, escaló al punto en que Muñoz Ledo llego a espetar “no permitiremos que ponga el desorden en este Congreso, ¿a ver quién gana, un diputado o la inmensa mayoría de la Cámara?”, a lo que Noroña reviró: “Presidente, no le voy a tolerar su falta de respeto, no le voy a tolerar su insolencia".

Ya con los ánimos calmados, los diputados expresaron en sus redes sociales que habían mantenido una “larga charla” para limar asperezas.

En mayo del presente año, a través de sus redes sociales, el diputado exhibió que mientras esperaba abordar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, una mujer lo increpó al llamarlo “pejezombie”.

En el mismo video, se observa al diputado increpar a la mujer: “Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no me acerco a decirle ninguna majadería, usted me dice pejezombie, a cuenta de qué”.