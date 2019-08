El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que "no conozco los manuales" de la CNTE en Michoacán, con contenidos de izquierda, e hizo hincapié en que "todo el sistema de enseñanza pasa por la autorización de la Secretaría de Educación Púbica (SEP), así como su diseño e implementación.

Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene listo un "programa alternativo", que aplicará en seis mil escuelas de la Sección 18 de Michoacán. Al efecto cuenta con 48 libros que serán utilizados en sustitución de los libros de texto gratuitos.

"Voy a investigar", el asunto, dijo el senador Monreal Ávila, respecto del "programa alternativo", como llama la CNTE a impartir materiales en los que se abordan temas de izquierda y, en particular, sobre Carlos Marx, la revolución cubana y Fidel Castro, la revolución sandinista, los monopolios de televisión, entre otros.

Dijo el legislador de Morena que "todo el sistema de enseñanza tiene que autorizarlo, diseñarlo e implementarlo la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que no puede haber planes parciales".

Monreal Ávila dejó en claro que en la Educación Básica, "no puede haber programas parciales o de contenidos político-partidistas (y los que se impartan) deben ser aprobados por la SEP.

De los libros que distribuirá la CNTE dijo que "no conozco, y no quiero aventurar una opinión".

Entrevistado, Monreal dijo que "seguramente, la SEP habrá de actuar como responsable de expedir los libros de texto gratuitos en las Primarias y Secundarias".

En ese sentido, "en la educación básica los contenidos los autoriza la SEP, y sus especialistas uniforman criterios con la participación de pedagogos, sociólogos, sicólogos, historiadores, y otros especialistas".