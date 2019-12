En presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en la investigación en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se revise el papel de las agencias de seguridad de Estados Unidos y de otros países.

“Que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en Mexico y los gobiernos extranjeros porque haber, lo de 'Rápido y Furioso', no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal que lo permitiera el Gobierno mexicano”.

“Los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son la responsabilidad de los dos gobiernos, también ese se tiene que tomar en cuenta”, dijo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Acompañado por su Gabinete de Seguridad, el Presidente López Obrador cuestionó que cómo era posible que se acuse a García Luna de una presunta protección a una organización criminal (Cártel de Sinaloa) y cuando el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón terminó su cargo se fue a vivir a Estados Unidos y compró propiedades como se sabe.

“¿Qué cosa fue lo que falló ahí?, esos asuntos son los que se tienen que atender y nosotros no estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a un expresidente”.

En ese contexto, el presidente López Obrador reiteró que colaborará con la información que necesite Estados Unidos y que su gobierno no será tapadera de nadie.

Señaló que no es perdonar al gobierno de Felipe Calderón, es tomar la iniciativa sin encubrimiento, no encubrir, no es perdonar.