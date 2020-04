Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que el decreto de 11 medidas de austeridad que ayer hizo oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluyen reducción del 25% al salario y elimina aguinaldo a funcionarios de alto nivel, no puede estar encima de la ley.

A su llegada a Palacio Nacional para reunirse con el Ejecutivo federal, el legislador zacatecano señaló que estas reducciones a salarios y a prestaciones laborales deberían de ser voluntarias, al recordar que el salario es un derecho y una prestación que la Constitución define como irrenunciable.

“Tendrá que ser voluntarias. Un decreto, y lo digo con todo respeto del Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él, si es una ley general como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y en salario como un derecho irrenunciable. Entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos, en el momento de solidaridad, así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley.

“Acuérdense que el salario es un derecho, es una prestación que la Constitución y la ley define como irrenunciable, entonces para que proceda y se destine a un fin distinto el aguinaldo tendrá que el trabajador o el funcionario endosar su cheque a la causa noble que se propone, pero la ley está por encima de cualquier decreto”.

Ricardo Monreal manifestó que en la presente contingencia por el Covid-19 es un momento en donde no puede haber regateos, no puede haber división, no puede haber mezquindad “es un momento en donde hay que decirle a quien tiene la legitimidad democrática como Jefe de la Nación que ayudamos, que nos corresponde hacer para poder estar todos juntos y enfrentar este Covid-19, que ha sido doloroso, que has sido una experiencia muy lamentable para el mundo y para el pueblo de México”.

Señaló que la Comisión de Energía del Senado de la República está revisando con mucho cuidado la situación de la baja en los precios del petróleo y consideró que se tiene que rediseñar la estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex), “se tiene que establecer ahora frente a la pandemia y todo lo que en el mundo sucede, recomponer y establecer una nueva estrategia en este caso concreto del petróleo mexicano”.

Recordó que ayer se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para reasignar cantidades del presupuesto y enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus, por lo que “seguramente resultará en una convocatoria a sesiones ordinarias de la Cámara en los próximos días”.

“Si es ley, ambas cámaras, si es solo el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero estamos dispuestos, estamos listos para poder atender la emergencia sanitaria”, agregó.

