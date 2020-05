INE: aprueba cambio en modelo para transmisiones en radio y tv

Este viernes, que entra en vigor el decreto presidencial mediante el cual se reduce en 40% los tiempos destinados a partidos políticos, el Consejo General del INE aprobó, de manera preventiva, modificaciones a los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión que tocan a instituciones políticas nacionales y locales.

Esto será durante el periodo ordinario restante que va de este 15 de mayo al 30 de junio, correspondiente al primer semestre de 2020, y así dar cumplimiento al decreto presidencial que reduce los tiempos del Estado.

Durante la sesión virtual que se llevó a cabo este viernes, del Consejo General, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova explicó que el acuerdo se plantea Ad Cautelam, con la confianza de que en un futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abra la puerta para revocar el Decreto Presidencial del 22 de abril y que entra en vigor este 15 de mayo.

También lee: ¿Qué son los tiempos oficiales del Estado en radio y TV que devolverá AMLO?

“(Y con ello) restablecer la vigencia de un orden constitucional que, desde mi punto de vista, hoy se ha trastocado en lo que hace al modelo de comunicación política que permitió, desde hace 12 años, la instauración de un sistema electoral más equitativo y dio paso, junto con otras medidas, al periodo de mayor competitividad electoral y a una alternancia en los cargos públicos, sin precedentes”, mencionó.

Córdova Vianello señaló que el futuro en una democracia se fortalece con acuerdos, inclusión de mayorías y con el respeto de sus derechos.

“Si la división de poderes o los derechos están a debate, lo que está en entredicho es la democracia, y aquí hablamos justamente de derechos, si no lo hacemos así, si no respetamos el orden constitucional, si no incluimos a mayorías y minorías en la toma de las decisiones, entonces habremos perdido la posibilidad de construir un futuro sustentable en clave democrática y habrán triunfado expresiones antidemocráticas sobre nuestra anhelada nación de libertades pluralista e incluyente”, advirtió.

Se recordó que el decreto disminuye en 40 por ciento los tiempos fiscales que, como pago en especie deben sufragar al Estado los concesionarios de radio y televisión por el usufructo del espacio radioeléctrico.

Con esta devolución no sólo se pierden 6 mil 34 promocionales diariamente en la totalidad de las estaciones de radio y televisión que, tres mil le correspondían hasta ahora a las autoridades electorales del país, y tres mil más a los diversos partidos políticos para que pudieran presentar ante la ciudadanía sus puntos de vista, análisis de la realidad y propuestas, sino que afecta el mandato constitucional en aspectos como los siguientes:

“Afecta la integralidad del modelo de comunicación, ya que este modelo se conforma por un conjunto de disposiciones para partidos, concesionarios, autoridades electorales y gubernamentales; dos, invade las competencias exclusivas del INE como administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión”.

RECHAZA PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que acudirá a las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para manifestarse en contra de la aprobación del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se modifican los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo ordinario correspondiente al primer semestre de este año.

En un comunicado, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD anunció que acudirá a las instancias jurídicas correspondientes para revocar dicha aberración.

“Es importante señalar que los propios consejeros de INE se manifestaron de manera enérgica en contra de dicha disminución de tiempos en radio y televisión que afecta no solo a todos los partidos políticos, sino también al propio Instituto Nacional Electoral, a organismos públicos locales, a tribunales jurisdiccionales y a un sinfín de instituciones públicas”, expresó la dirigencia.

MAOT