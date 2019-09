INE amonesta al PRI y al PRD por afiliar indebidamente a personas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una amonestación pública a los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) por haber afiliado indebidamente a personas, en 2017 y 2018.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, la consejera Claudia Zavala, los tres expedientes, dos correspondientes al PRI y uno al PRD no están dentro de los asuntos en suspensión en el acuerdo 33, firmado en enero de 2019, para la revisión y actualización de los padrones.

Sobre el expediente UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017, iniciado contra el PRD por supuestamente vulnerar el derecho de libre afiliación de 11 ciudadanos, la consejera Pamela San Martín acotó que debía sancionarse con multa, la que dijo que ascendería a cerca de 22 millones de pesos.

Entre sus motivos, la consejera explicó que el PRD mantiene asuntos particulares como de 112 personas que se afiliaron el mismo día y las mismas acudieron al órgano de quejas para negar su permiso para ser afiliados al PRD; y con otra fecha el mismo caso, pero con 201 personas.

“En las quejas está expresamente señalado que lo que quieren es que se imponga una sanción a los partidos, explícitamente al PRD, y hay que tomar en cuenta el derecho que tienen a que haya una sanción por estas conductas”, expresó.

El representante del PRD ante el INE, Camerino Márquez, dijo que no compartía la visión de la consejera, pues “el derecho a la libre afiliación de los ciudadanos no se resuelve con multas millonarias”.

“No comparto la visión de algunas consejeras de tratar de resolver un fenómeno político -que tiene que ver con un derecho particular del ciudadano por decidir en libertad a qué partido pertenece- con multas millonarias, me parece que esa no es la vía, la vía es la correcta, sigamos trabajando con el acuerdo 33 y llegando el 2020 haremos pública esta información”, dijo.

Camerino destacó que, en tres meses de haber usado la aplicación móvil del Instituto para el refrendo de la militancia, el partido ha logrado afiliar un millón 649 mil 222 personas, y ha dado de baja a 5 mil 963, de su padrón.

El acuerdo del Consejo General del INE para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliados de los partidos políticos, firmado el 23 de enero de este año, los partidos tienen hasta el 31 de enero para llevar a cabo su proceso de actualización del padrón.

Datos de la la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, al 14 de enero de este año, dieron cuenta de que el PRD fue el segundo partido, después del Revolucionario Institucional (PRI), en militantes duplicados e inconsistencias en el padrón.

cev