INE: alista Cámara de Diputados relevo de 4 consejeros

La Cámara de Diputados emitirá en la primera semana de febrero la convocatoria para la elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que iniciarán funciones en abril, anunció el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien descartó en definitiva la salida anticipada del cargo del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Ya no habría tiempo para que fueran aplicables reformas constitucionales como esa, dijo Delgado Carrillo, en referencia a la propuesta impulsada por el también morenista Sergio Gutiérrez Luna, misma que buscaba rotar la presidencia del Consejo General del INE cada tres años, con vigencia a partir de este 2020, lo que hubiera recortado el periodo de Córdova Vianello.

Así, Córdova podrá concluir su gestión de 9 años, hasta 2023, como quedó establecido en su nombramiento, en 2014.

Delgado carrillo aseguró que el sistema de cuotas en el reparto de cargos entre los partidos ya no se repetirá pues “era un agandalle”.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, tomó la palabra a Morena y dijo que respaldaría a ese partido si garantiza que iría “contras las cuotas y contra cuates” o propuestas que no cumplan con el perfil necesario para el cargo.

Expuso las 4 condiciones que el PAN cuidará: la convocatoria, el proceso, que incluye comparecencia y una evaluación externa por parte del Comité Evaluador, “y buscaremos llevar al Pleno para tener dos tercios, personas que estén plenamente acreditadas con el perfil y los principios de la Constitución” que ofrezcan certeza e imparcialidad en el cargo.

Empero el panista advirtió el riesgo de que Morena aplique su “mayoría espuria” para imponer nuevos consejeros, ya que –recordó- aunque en las urnas Morena, PT y PES lograron 43.58% de los votos en la elección de julio, ostentan el 61 % de las curules, por lo que querrán imponer a sus perfiles.

El coordinador del grupo coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna –autor de la iniciativa para rotar la presidencia del Consejo General del INE cada 3 años-- expuso que su bancada garantizará un proceso transparente de relevo en el INE.

Empero cuestionado sobre los candados para evitar cuotas y cuates, expuso ese es “un tema delicado y tendremos que analizar los perfiles. No existe un mecanismo que garantice la certeza de un procedimiento si las personas no tienen voluntad para hacerlo, el tema es de voluntad. Podemos llegar al mecanismo más completo pero si no hay voluntad de erradicar ese tema de cuotas, no se hace”.

A los mecanismos “siempre se le puede dar la vuelta, el tema está en la voluntad”, dijo.

