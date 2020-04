Fuimos excluidos de acuerdo con oposición en el Senado: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena), aseguró que, al menos en su grupo parlamentario, fueron excluidos del acuerdo nacional que presentaron los senadores de la oposición ayer, lunes.

“Obviamente nosotros no participamos porque no se nos invitó, no se nos pidió participar, firmarlo o suscribirlo, y lo que dije fue que, si nos lo envían y si el grupo lo aprueba, lo evaluaremos, no se nos invitó, no fuimos incluidos”, dijo al respecto.

De acuerdo con el coordinador del PAN, Mauricio Kuri González, en la reunión virtual de la Jucopo, este martes, sí se presentó el plan y se le propuso a todos los grupos parlamentarios que se adhirieran.

Después de reunirse con los coordinadores, Monreal informó que por parte de Morena se planteó un plan de austeridad al Senado, con ocho puntos, al cual se sumaron los grupos del grupo de aliados y el PAN, PRI, PRD y MC quedaron en consultarlo con sus senadores.

Ese plan de austeridad incluye reducir las dietas para senadores 30 %, así como el sueldo de los servidores públicos de mayor rango en la Cámara de Senadores; y reducir las subvenciones a los grupos parlamentarios a la mitad.

La propuesta de Morena, que falta discutirse entre la oposición, también pretende suprimir el aguinaldo para los legisladores, eliminar las reuniones internacionales y todo gasto en arreglos de inmuebles o muebles, adquisición de materiales o instrumentos que no sean los indispensables.

El Senado tambiñen podría poner a disposición del Consejo de Salubridad General los inmuebles de Xicoténcatl y el Teatro de la República, para ser habilitados como hospitales temporales.

“Vamos a acompañar todas las decisiones del Ejecutivo, en Morena y algunos grupos afines, que han caminado como aliados. Vamos a respaldar las acciones del presidente, esa es nuestra acción, el Legislativo cerrará filas con el Presidente de la República”, refirió Monreal.

rcr