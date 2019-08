Fiscalía no ha solicitado a gobierno información de otros exsecretarios de Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya pedido información al gobierno federal sobre desvío de recursos de otros ex secretarios de la administración de Enrique Peña Nieto, tal como se pidió sobre el caso de Rosario Robles Berlanga, acusada de participar en desvío de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de SEDESOL y SEDATU.

"No ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos Esto lo solicita a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, quien nada más me informa y la instrucción que tiene es que se le de trámite a todo lo que solicitan autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos", expresó.

Sostuvo que la instrucción a la UIF es que "no se tape nada" de información, porque "yo no quiero ser un presidente rehén de nadie".

"Si llega con un expediente proceda que espera para proceder no voy a ser tapadera de nadie", aseveró.

Aclaró que en los casos como de Rosario Robles, su fuerte no es la venganza, tampoco está a favor de los linchamientos mediáticos, "se tienen que presentar pruebas, no adelantar juicios, ni hacer juicios sumarios y acusar por acusar".

Dijo que para todos los acusados se debe cuidar la dignidad de las personas.

