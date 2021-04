Diputados discutirán hoy Ley de la FGR

La minuta para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República sigue sin ser aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados debido a las quejas de víctimas, a la oposición de diputados del PAN, PRI, PRD y MC, y porque el dictamen no llegó a la Mesa Directiva de San Lázaro para que fuera discutido ayer.

Diputados de Morena y del Verde utilizaron su mayoría para modificar el orden del día e insertar la minuta de la FGR, así como la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no pudieron debatirse porque la Comisión de Justicia no remitió a tiempo el dictamen.

Será hoy cuando se analicen ambas minutas en el pleno de San Lázaro.

Por esto, diputados de Morena y del PT acusaron al PAN y a la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, de dilatar la votación de la Ley de la FGR.

Este dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia, luego de tres días de discusión, con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

La Ley de la FGR ha sido objeto de críticas por organismos internacionales, funcionarios federales y defensores de derechos humanos, pues a su consideración permite que la fiscalía evada sus responsabilidades en materia de desaparición y se corre el riesgo de que, apelando a su autonomía, no cumpla con los acuerdos que se concreten en grupos de trabajo del gobierno sobre prevención de violaciones a derechos humanos.

Rubén Cayetano, de Morena, quien incluso se había pronunciado contra la Ley de la FGR al considerarla un retroceso en materia de derechos humanos, expresó su molestia porque la presidenta de la Comisión de Justicia no entregó el dictamen a tiempo.

“Ya tiene bastante tiempo como para que hubiese sido enviado el dictamen que ya se discutió y se aprobó (...) No estoy a favor de esa ley y voy a presentar mis reservas, el hecho de que no esté a favor no quiere decir que esté de acuerdo con la chicanada legislativa y la omisión”, dijo.

María de los Ángeles Huerta, también de Morena, señaló: “Yo estoy dispuesta a esperar aquí ese dictamen que aprobamos hace más de dos o tres horas y que ya esté en el pleno para que mañana temprano podamos continuar, y que la presidenta [de la Comisión de Justicia] sepa que no vamos a estar a expensas de su falta de palabra”.