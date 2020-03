Covid-19 no para sesiones en San Lázaro, ni el temor de diputados a infectarse

La Cámara de Diputados tuvo un día raro y diferente. En el pleno solamente hubo diputados de Morena, PT, PES y el Partido Verde. Por temor a un posible contagio masivo de Covid-19, de la oposición no asistieron los panistas, priístas, ni perredistas, solamente se presentaron los legisladores de MC, bajo protesta.

La sesión fue la penúltima antes de que los diputados suspendan las labores ordinarias y se declare un receso para evitar un posible contagio masivo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El temor está en el aire del pleno de la Cámara de Diputados. La sesión se citó para las 11 de la mañana, sin embargo, casi una hora después se alcanzó el quórum necesario para sesionar. A las 11:43, Morena, PT, PES y algunos diputados del Verde llegaron a la meta 254 legisladores para hacer quórum. En ese momento la diputada de Morena María Bertha Espinoza Segura gritó: “¡Vamos… Tenemos el poder!”. Muchos legisladores aplaudieron y gritaron: “¡Sí se pudo!”.

No hubo saludos de mano, ni besos, ni abrazos. El gel antibacterial reinó, el legislador que traía este producto era asediado por todos sus compañeros. Todos le pedían un poco para limpiarse las manos, incluso el propio coordinador de Morena, Mario Delgado.

Por su parte, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Estado de México, desinfectó su curul y su pupitre con un aerosol y así matar el virus del Covid-19.

Mario Delgado y Javier Hidalgo chocaban sus codos al saludarse y no tocarse con las manos. Pero hubo otros que sí se saludaron y hasta abrazo se dieron como el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez y el líder petista, Reinaldo Sandoval.

El acelerador se apretó hasta el fondo por parte de Morena y sus aliados para avalar todo lo que fuera realmente importante. Se aprobaron 10 dictámenes por la vía fast-track, sin oradores, ni debate, entre los que destacan el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera obtener un fondo de 180 mil millones de pesos para enfrentar el Covid-19. También las propias reglas para que los diputados federales y senadores pudieran ser reelectos.

Además, se alistan para que este jueves se enjuicie a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos en la llamada “Estafa Maestra”.

En la sesión, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña debatió con diputados de MC, quienes acusaban que habían un “albazo” legislativo al aprobar iniciativas que ni siquiera estaban enlistadas, ni se aprobaron en comisiones. El petista respondió que son legales y acusó a los priistas y panistas de generar histeria y desinformación por el coronavirus.

“Y aprovecharía para pedir a los compañeros diputados que traen cubrebocas, las autoridades de salud han insistido en que solo lo use quien está enfermo. Si están enfermos, pues no deberían estar aquí. Y si no están enfermos, no deberían usar cubrebocas”, lanzó Noroña desde su curul.

Pero su compañera de bancada, Margarita García García aseguró que no veo ningún albazo legislativo, “lo que veo es ausencia legislativa de los diputados y diputadas irresponsables, que con el pretexto del coronavirus no están aquí”.

Y propuso que el Congreso les descuente a todos los diputados que no asistieron, “por irresponsables, y que ese dinero se mande a un hospital de algún estado que esté padeciendo ahorita de falta de medicamentos. Esos sí veo, ausencia legislativa de los irresponsables, que dicen que defienden al pueblo y yo no los veo aquí”.

Fue el día en el que el temor a infectarse de Covid-19 espantó a muchos diputados, pero no paró la sesión en la Cámara de Diputados.

MAOT