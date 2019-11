Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que en la era de las redes sociales “cada ciudadano es un medio de comunicación”, y que sin tener la profesión de periodista, pueden hacer reflexión y análisis de la información por sí mismos.

Los comentarios, vertidos en su conferencia de prensa matutina, fueron en ocasión de la reunión que tendrá este mediodía con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), en el marco de la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión.

“Cada ciudadano ahora es un medio de comunicación, antes había pocos medios: prensa, radio y televisión; ahora todo el que tiene un móvil está participando, y son millones, y tienen la misma posibilidad de comunicar que otros.

“A lo mejor no tienen a profesión, pero sí tienen su derecho a expresarse. Y si nos vamos a esa, hay autodidactas que tienen más conocimiento que los doctores de Harvard, pero en el caso de la capacidad de reflexión y de análisis, todos los ciudadanos pueden”, dijo.

El mandatario también adelantó que si tiene oportunidad de ofrecer un mensaje en la reunión con la CIRT, hablará de su rechazo a “censurar o a manipular” a los medios de comunicación.

“Garantizar las libertades, el que no haya censura, y el que podamos ayudar en todo para hacer realidad el derecho a la información, no regular y mucho menos censurar la prensa”.

Añadió que “los medios se regulan con los medios”, y que todos deben tener límites éticos, y los llamó a reconocer que “ya cambió la mentalidad del pueblo de México”.

“Ya la gente esta muy consciente, muy avispada, entonces no menos precien a los ciudadanos, no (debemos) situarnos como los expertos, los sabelotodo. Ya no es en un solo sentido la transmisión de la información, ya son mensajes de ida y vuelta”, dijo.

