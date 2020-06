“Buscan dar carpetazo a espionaje en Senado”

La bancada del PAN en el Senado denunció el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) de “dar carpetazo” a la denuncia de espionaje en sus oficinas en el recinto legislativo.

Según el dictamen en la especialidad de Telecomunicaciones emitido por dos peritos en la materia y contenidos en un informe entregado por la FGR a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los micrófonos fueron instalados durante la construcción de la nueva sede.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, y Damián Zepeda, exlíder de la bancada, advirtieron que no han tenido reporte y que ese dictamen “es una vacilada, un intento de carpetazo y una falta de seriedad en la investigación”.

“Repite la versión oficial del Senado y de Morena de que esos micrófonos se compraron no sé cuándo (…) eso no es relevante. Lo relevante aquí es que cuando el PAN entró no había micrófono y después aparecieron los tres”, mencionaron.

En cambio, en el reporte de la FGR a la Jucopo se concluye que los micrófonos “estuvieron colocados en el plafón de la sala de juntas del PAN y fueron instalados al mismo tiempo que otros 58 durante la construcción de la nueva sede”.

A este peritaje se añadió el informe sobre el sistema parlamentario de audio y video, según el cual, a la entrega de instalaciones en 2011, se hizo del conocimiento la instalación de 13 micrófonos para el nivel 1 del hemiciclo.

Revisión. En tanto, en el dictamen de la revisión contratada por Acción Nacional en 2018, consta que no se halló ni un micrófono, pero que se encontraron anormalidades, como la existencia de un sistema de control de temperatura, lo que es inusual dentro de un falso plafón, así como un cable USB factible de conexión con un aparato de grabación.