El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los pueblos indígenas del país que no avergonzarse de su grandeza cultural, a pesar de que hay “fifis” que se sienten de sangre azul, que son racistas y que desprecian a las culturas indígenas.

“Ustedes son poseedores de una cultura milenaria, que viene de lejos y es algo extraordinario, los que se creen de sangre azul, los fifis desprecian las culturas indígenas, son racistas, y esto lo han llevado a cabo, ese desprecio, desde hace mucho tiempo y esto ha llevado a que el indígena llegue a avergonzarse de su cultura, de su grandeza”, declaró.

En un encuentro con la comunidad indígena guarijío y acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el titular del Ejecutivo federal señaló que educación es lo que se aprende, “cultura es lo que viene de lejos, lo que se hereda de generación a generación y que no debe de avergonzarse, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”.

“Por eso se deben de fortalecerse los valores culturales, los maestros bilingües (deben) fortalecer las culturas, las tradiciones, las lenguas, la identidad de los pueblos (...) No tengo ninguna diferencia con otras clases sociales, pero aquí es donde más se necesita (el apoyo), tienen ustedes un pasado grandioso, que vale mucho y que tenemos que salir adelante, por nosotros y por los que vienen adelante de nosotros”, refirió.

Pidió que los adultos mayores, “ancianos respetables”, enseñen y eduquen a los jóvenes a que conserven sus tradiciones.

Ante más de 300 pobladores de esta comunidad, localizada en la Sierra Madre Occidental, López Obrador aseguró que desde que fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco, a finales de los 70, “conozco la vida y el sufrimiento de las comunidades indígenas de México”.

Dijo que su gobierno lucha para que este sector tenga mejores condiciones de vida, y en este sentido se comprometió a terminar la construir la presa “Pilares” en esa comunidad, que lleva nueve años detenida por falta de presupuesto.

“Yo tengo el compromiso con la gobernadora de apoyar y ahí están disponibles los 600 millones de pesos para terminar con la presa”, señaló.

“No es por dinero que luchamos, queremos la transformación de México”, añadió.

Sin embargo, aseguró que “hay quienes no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, pero ya se acabó la corrupción”.

“Y ese es el propósito principal del gobierno que encabezo, acabar con la corrupción y la impunidad, porque eso es lo que más daña a México, y a pesar de que lo han saqueado por siglos, nuestro país aún tiene recurso”, indicó.

Recordó que debido a las políticas económicas implementadas en el periodo neoliberal “nuestros paisanos que por necesidad han tenido que emigrar y envían 35 mil millones en remesas que son la principal fuente de ingresos de nuestro país, y apuntó que “si el pueblo de México fuera flojo no saldría adelante”.

“Nuestro pueblo es muy trabajador, pero no tenía la posibilidad de salir adelante, por eso es ese cambio, si se termina la corrupción habrá presupuesto, ya lo estamos constatando”

“Si nadie se roba dinero del pueblo va a alcanzar para financiar el desarrollo sin aumentar impuestos, sin endeudar. Ese es el cáncer que estaba destruyendo a nuestro país, y se está combatiendo la corrupción, de arriba hacía abajo, como se limpian las escaleras”

Señaló que esto permite ahorrar puesto que “todo lo que se iba en el caño de la corrupción, pero ahora se destina para el bienestar del pueblo”.

Al tomar la palabra Juan Rodríguez Zazueta, representante de la comunidad guarijío pidió al Ejecutivo federal crear los mecanismos para tener acceso a internet, telefónica satelital, creación de carreteras, “pero también programas para incluir en todos los niveles educativos la enseñanza de la lengua guarijía, la cual sólo hablan 2 mil personas.

“También solicitamos que en los centros médicos públicos haya medicinas y personal que hable nuestra lengua, o que haya traductores. Además que se respete la cultura de la comunidad y la medicina tradicional”.

Pedimos, señaló el líder indígena, reconocimiento de las comunidades como la cultura como la música, danza, así como el aprovechamiento de los recurso sea para la comunidad indígena, por lo que es necesario que se garantice esto.

Estudiantes piden internet y nuevas computadoras

Antes de la llegada de López Obrador, estudiantes y profesores de la secundaria 27 localizada en esta comunidad se apostaron en la carretera y pidieron al presidente nuevas computadoras y que les instalen una red de internet para su plantel, puesto que aseguraron que desde hace un año no cuentan con internet, lo que ha afectado en su enseñanza.

Luis Alfonso Valdez Flores, director de la secundaria, señaló que a pesar de que han solicitado por varias vías el servicio de internet, “nadie nos ha hecho caso“.

“Y esto afecta más a los alumnos indígenas guarijíos, quienes tienen el índices de deserción más alto”.

Briyit, una alumna de primer año de esta secundaria, señaló que debido a que en el plantel no hay internet, tiene que acudir a un café internet y pagar por el servicio, “porque es necesario para hacer la tarea. En agosto de 2018 fue que dejamos de tener internet y por eso es que tenemos que ir a pagar al café para que podamos hacer la tarea. Sí nos urge y por eso es que pedimos que nos ayude el Presidente”.