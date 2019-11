El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes enviará al Senado de la República la terna para ocupar la vacante que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario confirmó que está integrada por tres mujeres: la titular del Servicio Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat; la académica, Ana Laura Magaloni; y Diana Álvarez Maury, extitular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

López Obrador afirmó que las tres aspirantes cuentan con amplia trayectoria profesional, académica y en el servicio público, "de modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad".

Aseguró que no va haber ingerencia en el Senado a favor de una de las candidatas, porque, dijo, "uno de los cambios, lo tengo que subrayar, ofrezco disculpa por estar insistiendo tanto, es que no hay ingerencia del Ejecutivo en el Legistivo.

"Para decirlo coloquialmente, es que no hay línea, la línea es que no hay línea. No es mandar una terna y enviar palomas mensajeras al Senado para informar a los senadores que tenemos preferencia por una de las abogados".

Dijo que serán los senadores, en un procedimiento que incluye entrevistas, los que al final decidan.

