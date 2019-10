Al culpar a contadores de evasión fiscal, AMLO se da un tiro en el pie: PAN

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas (PAN), aseguró que es “deporte nacional” culpar a los contadores públicos cuando se hacen mal las declaraciones fiscales.

Sobre la afirmación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de descalificar a los contadores y decir que se dedican a evadir impuestos, dijo que antes de señalar a alguien presente pruebas, porque lejos de obtener credibilidad se está dando un tiro en el pie.

“El Presidente dice muchas cosas y señala a mucha gente, pero yo creo que siempre que estemos señalando a alguien nos está señalando a nosotros. Entonces, yo le pediría al Presidente, y de manera muy puntual, y siendo contadora, que antes de señalar a alguien, tenga los elementos suficientes para hacerlo, porque lejos de que le dé credibilidad, se está dando el tiro en el pie”, dijo.



En entrevista en la Cámara de Diputados, la también contadora fiscalista desde 1984, dijo que los contadores difícilmente hacen algo con lo que no están de acuerdo con el contribuyente y eso es una “mentira”, aunque matizó y dijo que sí hay otros que son las excepciones.

“La verdad de las cosas es que yo he sido contadora por muchísimos años, desde 1984, y la verdad es que le echan la culpa al contador esa es una práctica, es un deporte nacional, pero los contadores difícilmente hacemos lo que no está de acuerdo el contribuyente, es una mentira. Sí hay contadores, pero son las excepciones”, dijo la panista.

Agregó que los contadores tienen un código de ética y siempre se ciñen a las necesidades de la empresa; “nosotros somos cumplidores de las leyes, porque no podemos decir que no las conocemos, y el contribuyente cuando dice eso, es su única salida. La verdad de las cosas es que es difícil que el contribuyente no esté enterado de lo que pasa en su empresa”.

PAN

De gira por Coahuila, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigió a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que aclaren las condonaciones fiscales que hicieron durante sus administraciones, así como también a la presidenta nacional de Morena, Yeickol Polevnsky.



“Peña Nieto y Calderón deben aclarar esta condonación y Yedickol debe aclarar esta condonación de impuestos, son ellos los que deben aclararlo; bajo qué términos, si fue en apego a ley o no lo fue, que se actúe en consecuencia”, dijo Marko Cortés.

El panista michoacano aseguró que hay una incongruencia en el gobierno Federal, cuando inhabilitan a Rosario Robles por no haber declarado algo, cuando fue funcionaria pública, pero tienen a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y que no declara una gran cantidad de bienes y empresas.

“Y ahí sí dice Manuel López Obrador que ya aclarará, no hay consistencia, no hay congruencia. Nosotros lo que pedimos es que el Gobierno barra desde la casa, hacia adentro y hacia afuera, porque hay una gran corrupción y hay una gran incongruencia y eso es lo que no vemos que esté ocurriendo. Todos sus cercanos, confía en ellos, ya aclararán, todos los de fuera son medidos con otra vara”, determinó.