Policías Federales que bloquean el AICM podrían estar siendo utilizados: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que los elementos de la Policía Federal (PF) que en los últimos días han bloqueado los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrían estar siendo “utilizados” por altos mandos de la institución relacionados con presuntos actos de corruptos, pero “aunque paren todas las carreteras de México”, aseguró que su gobierno no detendrá el combate a la corrupción.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que pidió una investigación a fondo sobre presuntos actos de corrupción dentro de altos mandos de la Policía Federal.

“¿Qué les digo a los elementos de la Policía Federal? Que tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional (…)no fue por culpa de los policías federales, sino de sus jefes, hubo actos de corrupción, se echó a perder esa corporación y para no quedarnos sólo en la pura denuncia pública, estoy pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran esas irregularidades. Vamos a presentar toda la denuncia.

“Para los policías, no hay ningún problema van a ser respetados, incluso aunque es indebido lo que están haciendo de que toman los accesos al aeropuerto, estamos actuando con tolerancia porque los pueden estar utilizando para provocar y de esa manera, sentirse víctimas. La corrupción no se va a permitir, trátese de quien se trate y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México no vamos a detener el combate a la corrupción se acabó la corrupción”, dijo.

Pidió a los elementos de la PF “que no se dejen manipular”, y aseguró que no hay despidos masivos y quien no quiera integrarse a la Guardia Nacional hay opciones de empleo, como el resguardo de instalaciones federales.

“Nadie pierde su ingreso y sus prestaciones, al contrario, mejorar al pasar a la Guardia Nacional sino quieren estar en la Guardia, tienen la opción de trabajar en un servicio que se está creando para vigilar oficinas, instituciones de gobierno, todo lo que se contrataba con empresas privadas que era un negocio que se tenía. El gobierno llegó a contratar a 50 mil elementos de corporaciones privadas para cuidar sus instalaciones. El colmo es que Gobernación de donde dependía la Policía Federal tenía contratos con corporaciones privadas para vigilancia de las oficinas de Gobernación”.

“Ahora se está creando esta corporación con elementos de la Policía Federal, esa es otra opción que tiene y también los que ya no quieren estar tienen el derecho como cualquier trabajador a una liquidación”, agregó.