Policías bloquearon 9 horas el AICM; dice SSPC que hay acuerdos

En pleno puente patrio, usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se vieron afectados con el bloqueo de más de ocho horas que policías federales inconformes mantuvieron ayer en inmediaciones de la Terminal 1.

Esta situación generó caos vehicular y molestia a los pasajeros, quienes tuvieron que ser trasladados en unidades de la policía capitalina para no perder sus vuelos.

Pasadas las nueve de la noche, los no más de 100 agentes se retiraron de la vialidad luego de alcanzar un acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, para seguir dialogando sobre la indemnización que exigen.

Si mañana no ven avances, los agentes federales amagaron con volver y tomar el Aeropuerto Internacional de la capital del país.

Después de mediodía, los elementos en contra de la Guardia Nacional sorprendieron a las autoridades capitalinas y llegaron en “operación hormiga” a la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro e interrumpieron la vialidad al salir.

Con pancartas contra Durazo Montaño y diversas banderas, formaron una valla para impedir el paso de los vehículos, mas no el de personas y motocicletas.

Ante el bloqueo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindaron apoyo a los pasajeros afectados para llegar a las inmediaciones del AICM a través de traslados del Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana a las Terminales 1 y 2.

Según elementos de tránsito, los llevaron en vehículos de los diferentes cuerpos policiales, que realizaron más de 20 viajes cada uno.

Uno de los afectados fue Ramiro, quien perdió su vuelo a Mérida, Yucatán.

Eran las dos de la tarde cuando llegó en una de las camionetas de la policía capitalina y su salida la tenía a las 14:30, por lo que ya nada pudo hacer para estar a tiempo.

Las camionetas iban y venían con usuarios afectados, algunos mostraron su inconformidad y otros simplemente bajaban y corrían para documentar su equipaje y llegar puntual a su vuelo.

Tras dialogar con el abogado de los agentes, Enrique Carpizo, y sus representantes, Mario Lover y Adrián López, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se alcanzaron acuerdos para abrir alternativas a los elementos de la corporación que no deseen pasar a la Guardia Nacional, así como para la conclusión de sus servicios en la institución de aquellos que no deseen seguir en las opciones propuestas.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que los policías inconformes se comprometieron a no realizar bloqueos y afectaciones a terceros.

Antes, en un video difundido, Alfonso Durazo llamó a los policías federales que mantienen el bloqueo a mantener el diálogo para construir juntos una solución.

El mando aseguró que no van a utilizar la fuerza pública y que no van a caer en provocaciones: “Hemos dicho desde el principio del gobierno que no vamos caer en provocaciones que demandan el uso de la fuerza pública para controlar expresiones sociales”, indicó.

Reiteró que los elementos que no quieran formar parte de la Guardia Nacional tienen abiertas 10 opciones para ser adscritos en áreas como el Instituto Nacional de Migración, Servicio de Protección Federal, Protección Civil, Sistema Penitenciario.

“En ningún caso, los elementos perderán derechos y prestaciones. Dicho en sentido, ellos conservarán su sueldo, rango y antigüedad, y si su decisión es no pasar a la Guardia Nacional, la respetamos, pero a ellos les ofrecemos hasta 10 opciones”.

Dijo que si realmente un policía que tiene vocación y sentido del deber no encuentra dentro de las opciones una que le satisfaga es que ha decidido no darse por satisfecho.

“Hay opciones muy amplias y diversas para su adscripción; sería impensable para la ciudadanía que de entre 10 opciones no encuentren una que realmente les satisfaga”, enfatizó. El mando señaló que el grupo de inconformes es “realmente pequeño y no representativo de la organización de la Policía Federal”.

“Los quejosos lastiman mucho la imagen de la institución que dicen defender cuando lastiman los derechos a la movilidad de la ciudadanía”, señaló.

Los exhortó a responsabilizarse con su deber de policías, pero no sólo haciendo que se cumpla la ley, sino cumpliéndola ellos.