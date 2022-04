Plataforma Nacional de Transparencia, "ejemplo para el mundo": The London School Of Economics

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue reconocida como una herramienta clave para la democracia, convirtiendo al país en un ejemplo para el resto del mundo, reveló un estudio realizado por The London School of Economics and Political Science (LSE por sus siglas en inglés).

Durante la presentación de los resultados del estudio, denominado Big data y acceso a la información en México, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez afirmó que la voluntad política de abrir las decisiones que se toman en las instituciones públicas y de atender las necesidades informativas de las personas y permite avanzar hacia una gobernanza democrática.

Por ello, resaltó que el INAI contempla el desarrollo de una oferta informativa que diversifique y mejore la explotabilidad de los datos que cargan los sujetos obligados, en la Plataforma Nacional de Transparencia, enfatizó que esta herramienta tecnológica, desarrollada por el Instituto, ha propiciado un incremento en el número de solicitudes de información.



“Si comparamos el total acumulado de solicitudes que se registraron bajo la administración del otrora IFAI, sabemos que se contabilizaron un total de 1 millón 209 mil 597 solicitudes entre junio de 2003 y abril de 2015 (poco menos de 12 años).

En cambio, el acumulado que de mayo de 2015 a marzo de 2022 (poco menos de 7 años), en el nuevo periodo, administrando el INAI, con las herramientas INFOMEX y ahora SISAI, se tiene un total de 1 millón 944 mil 718 solicitudes”, subrayó.

Al presentar los resultados del estudio, Brian Palmer Rubin, Investigador de la Universidad Marquette, aseguró que la presentación de este informe tiene dos objetivos: dar un ejemplo de cómo se pueden utilizar ciertos métodos para mejorar, evaluar y observar el funcionamiento del sistema de acceso a la información de México, y dos, compartir que este sistema se ha profesionalizado a lo largo de 20 años.

“Una conclusión importante que hemos tenido después de varios años, es que el sistema de acceso a la información en México es de vanguardia, ha sido un ejemplo para el resto del mundo (…) es un sistema extraordinario y ejemplo para el mundo”, destacó.

Daniel Berliner, Profesor de Ciencia Política y Políticas Públicas en el Departamento de Gobierno en The London School of Economics and Political Science, apuntó que uno de los principales desafíos son las declaraciones de inexistencia de la información solicitada por parte de los sujetos obligados.

“Esperamos que puedan ver la información y consultarla en el sitio. Esperamos que estas herramientas y abordajes sean adoptados por el INAI, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones de México”, indicó.

Guillermo Cejudo Ramírez, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que este estudio arroja luz sobre el enorme potencial del Sistema Nacional de Transparencia.

“Sumarme al llamado para que estas herramientas se utilicen para retroalimentar la toma de decisiones del Sistema Nacional de Transparencia, porque la información está ahí y puede ser utilizada para reforzar la capacidad de los órganos garantes y los sujetos obligados para garantizar el derecho de acceso a la información de todas las personas”, concluyó.

cg