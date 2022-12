Al presentar reservas al dictamen en la discusión del plan B de la reforma electoral en el Senado, la senadora Lilly Téllez nombró las 30 b que para ella representan el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tribuna, la senadora de Acción Nacional aseveró que al Instituto Nacional Electoral (INE) se le dejará sin recursos para “poder hacer trampa”, además que se permitirá al crimen organizado poner candidatos y se despedirá a trabajadores del órgano electoral.

En la última sesión del año y tras seis horas de discusión en la que la sorpresa fue el voto en contra de Ricardo Monreal, el pleno del Senado aprobó en lo general, con 69 votos a favor y 53 en contra, el plan b de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador.

En la Cámara Alta, la legisladora de Sonora nombró las 30 b del plan de López Obrador:

Es con b de burdo porque legaliza el fraude electoral.

Es con b de bodrio porque destruye la democracia.

Es con b de burrada porque va a despedir a los profesionales.

Es con b de brutalidad porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa.

Es con b de barbarie porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos.

Es con b de bribonada porque es un fraude para robarse los votos.

Es el plan b con b de boa para engullir el padrón electoral, estrangular el padrón electoral.

Es con b de boicot contra la instalación de las casillas electorales.

Es plan b de AMLO es con b de botarga para imponer a la sumisa juanita Sheinbaum.

Es con b de burla porque AMLO llegó al poder por la vía democrática y ahora la va a destruir.

El plan b es con b de basurero a donde aventarán la justicia electoral.

El plan b es con b de batidero para hacer trampa en el cómputo de votos.

El plan b es con b de bajeza porque usarán el poder del Estado y los recursos contra la oposición.

El plan b con b de balazos porque Morena deja que los cárteles definan elecciones.

Es con b de bandidos porque se van a robar los votos

Es con b de barrera para que la sociedad no vea el conteo de los votos.

Es con b de barrer, de barrer la legitimidad del proceso electoral.

Es con b de billetes y en cash para comprar votos.

El plan B de AMLO, berrear, de puro coraje, porque AMLO sabe que sin trampa no gana su corcholata.

Es con b de bizco, porque este plan es chueco y lo vende como derecho.

Es con b de blasfemia, porque es un golpe mortal al Estado democrático.

Es con b de bloqueo contra la instalación correcta de las casillas para votar.

Es con b de bofetada a las víctimas de los candidatos criminales que ustedes van a permitir postularse.

Es con b de Bartlett, el mismísimo padre del fraude electoral.

El Plan B de AMLO es con B de borrachos, borrachos de poder, de ambición y de soberbia.

Es con b de boquete a la Constitución y a la legalidad.

Es con b de borregos, como ustedes que sólo votan porque quieren lana.

Es con b, el plan de b de AMLO es con b de burdel, porque ahora Morena es la madame de la prostitución electoral.

Es con b de brabucones.

Es con b de bucaneros.

Al finalizar, la senadora Téllez expresó: “Y a los ciudadanos de bien, con b de bien, desde esta tribuna les digo ¡ánimo! porque a los de Morena los vamos a votar con b grande, a botar, a echar ante la justicia del país”.

