“PJF se ha renovado, pero no es perfecto”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial al señalar que la FGR y la SCJN se caracterizan por la tardanza en la resolución de casos y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha estado a la altura de las circunstancias.

En respuesta, el presidente la SCJN Arturo Zaldívar aseguró que hoy se tiene un Poder Judicial de la Federación “realmente renovado”, lo que no quiere decir que sea perfecto.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró su confianza al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quienes son, dijo, “gentes rectas y honestas”, pero sus estructuras son cuerpos de avance lento.

“Así como hablamos del elefante reumático y mañoso que hay que empujar, así como sucede en el Ejecutivo, que debemos estar empujando, en estos poderes autónomos se requiere lo mismo. Entiendo que no es fácil. En el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y muy corrupta de tiempo atrás”.

El Mandatario recomendó a su sucesor que continúe moralizando la vida pública del país. “Primero, no generalizar, porque hay jueces buenos y magistrados y ministros, pero estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura que, con todo mi cariño para ellos, porque hay gente que estimo, no ha estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente”.

Criticó que el CJF ha fallado como en el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro —quien otorgó la primera suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica— que “se extralimita” y acaba de amparar a una empresa eléctrica sin fundamento, “pero eso corresponde a la Judicatura, ¿cómo no van a estar viendo eso?”.

Otro ejemplo, dijo, es el de un juez de Sinaloa que dejó en libertad a un presunto criminal porque integró mal el expediente.

“Pusieron que lo detuvieron a las 10:30 y no, la detención fue a las 10:05, y con eso, afuera, pero al mismo tiempo tenemos información de que recibieron dinero y ya nada más le buscaron. Eso se tiene que seguir combatiendo, acabar con esa corrupción”.

Poder Judicial, en transformación

En su conferencia de prensa mensual, el ministro Zaldívar aseguró que en los tres años y medio que lleva al frente del alto tribunal del país se sentaron las bases de la transformación del Poder Judicial, lo que no significa que no deje de tener aún “problemas y resabios del pasado. El Poder Judicial Federal en estos tres años y medio se ha realmente renovado, se ha transformado, tenemos un nuevo Poder Judicial Federal, sin duda alguna”, argumentó.