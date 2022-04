Diputadas y diputados de Morena, el PRI y el PAN, se vieron envueltos en un conato de pleito al interior del Pleno de la Cámara Baja, por lo que la presidencia en turno determinó levantar la sesión, ante la tensión que generó una presunta agresión verbal contra el diputado del PRI, Augusto Gómez Villanueva.

Ocurrió durante el debate de una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de cambiar la denominación “estatal” por “entidades federativas”, cuando presuntamente, diputados de Morena insultaron a Gómez Villanueva, al llamarlo “pinche viejito sacado de la tumba”, según afirmaron legisladores priistas.

Gómez Villanueva, quien también es el Presidente del Consejo de Decanos, pidió la voz vía zoom para pedir una moción de ilustración, y mientras hacía uso de la palabra, los diputados guindas murmuraron, según priistas, “ya, pinche viejito sacado de la tumba”, “imagínense si así está él cómo estará su suplente”.

Cerca de ellos se encontraba el priista Mariano González, quien encaró a sus pares guindas, lo que generó algunos empujones.



“Lo único que yo les pedí es que fueran respetuosos con quien es el Presidente de Decanos de esta Cámara, ofrecieron una disculpa y ya pasó”, declaró al término del conato de trifulca.

Apenas se habían calmado los ánimos cuando la diputada María Clemente denunció que un hombre de camisa azul los estaba grabando, e incluso comenzó a perseguirlo hasta la salida del salón de plenos.

La persona se identificó como fotógrafo del PAN, y aseguró que no estaba grabando, sino tomando fotografías a los diputados del PRI que se encontraban cerca solucionando el altercado por el tema del diputado Gómez Villanueva.

Pese a ello, el diputado Leonel Godoy (Morena), solicitó una indagatoria al respecto.

“Acabamos de vivir un evento aquí de una persona que no estaba acreditada, que no tiene cámara fotográfica y que dicen que es un fotógrafo de Acción Nacional, grabando una conversación privada entre diputados federales de diferentes partidos políticos, me parece gravísimo ese asunto porque siembra un ambiente de confrontación y de espionaje, queremos que se haga una investigación al respecto y que se acredite quién es ese personaje porque vinieron a salvarlo los diputados de acción nacional”, solicitó.

Después de casi 20 minutos de confusión y desorden en el pleno, y dado que ya se habían agotado los asuntos en la orden del día, la presidenta de la mesa directiva en funciones, Karla Yuritzi Almazán, determinó por terminar la sesión.

“Esta mesa directiva hace un llamado a que en todo tiempo ejerzamos nuestra representación popular en estricto apego a las obligaciones que nos impone la normatividad parlamentaria.

"Es por eso que en mis facultades legales de conducción de esta sesión, y con el objeto de fomentar el respeto y el entendimiento entre las y los integrantes de esta asamblea, voy a proceder a levantar la sesión”, concluyó Almazán.

ardm/rmlgv