Piden reubicar a reclusas y sus hijos por Covid-19

La asociación civil Reinserta hizo un llamado a las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para que, mientras dure la contingencia por el coronavirus Covid-19 , las internas que viven con sus hijos en distintas cárceles del país sean trasladadas al Centro de Prevención Social Federal No. 16, ubicado Morelos.

Reinserta aseguró que el Centro de Prevención No. 16 tiene un área de maternidad con 200 lugares disponibles aproximadamente, por lo que las mujeres privadas de la libertad podrían ser enviadas a ese espacio junto con sus hijos y así evitar separarlos durante la pandemia.

“Entendemos que debido a la pandemia se deben tomar decisiones extraordinarias para salvaguardar su integridad, sin embargo, la posibilidad de que niñas y niños sean separados de sus madres sin un proceso de preparación adecuado puede tener graves efectos sobre su bienestar y provocar incluso, efectos de trauma”, señaló Reinserta.

Reinserta es una organización especializada en la atención de madres que están en prisión con sus hijos, además de trabajar con adolescentes que están en la misma situación.

En esta ocasión la ONG habló sobre los impactos que podrían sufrir los niños y niñas si son separados de sus madres y urgió a que el OADPRS se coordine con los estados para realizar esta acción:

“Las opciones para las niñas y niños son limitadas: quienes cuentan con familiares fuera podrán irse con ellos. Sin embargo, muchas niñas y niños no tendrán a donde ir y serán llevados a espacios donde no conocen a nadie ni tienen redes de apoyo, lo que aumentará la ansiedad producida por la separación. Esto se agravará para aquellos que no han tenido contacto con el exterior”.