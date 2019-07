Piden que aspirantes a dirigencia de Morena renuncien a campañas de marketing

El poeta y periodista Pedro Miguel Arce, integrante de la “comisión de notables” que coayduvará en la organización del proceso de relevo de dirigencia de Morena, propuso que los dirigentes que aspiren a un cargo se separen de éste y renuncien a campañas de marketing en redes sociales o con utilitarios.

Hasta ahora han manifestado su interés por la presidencia de Morena la actual dirigente interina, Yeidckol Polevnsky, y la presidenta del Consejo Nacional de ese partido, Bertha Luján, quien sin embargo dijo que se decidirá el mismo 20 de noviembre, día de elección en Congreso Nacional.

En mensaje emitido ayer en el pleno del Consejo Nacional ordinario de Morena, donde él fue aprobado, junto con otros, como parte de la comisión de coadyuvancia, Pedro Miguel alertó los riesgos que enfrenta su partido en un futuro, tras la victoria electoral de hace un año, uno de ellos disputar cargos, recursos y protagonizar duelos personales.

“El rumbo y el futuro de nuestra organización está en juego. En esos procesos se definirá si somos capaces de rescatar y consolidar nuestro perfil como una entidad política única en el mundo o si sucumbimos a las dinámicas que destruyeron al PRD o, peor aún, a las que confluyeron en la formación del PRI”, advirtió.

Por eso llamó a no recurrir “al agrupamiento tribal y faccioso, al uso indebido de posiciones, a las disputas por los cargos sin más contenido que el deseo de poder, a las trampas electoreras y a duelos entre personalidades” pues de lo contrario “habremos encontrado en la victoria nuestra derrota final”.

En el documento, que fue festejado por el pleno del Consejo morenista, el dirigente sostuvo que Morena vive una “orfandad” que no ha procesado aún, derivada de que desde agosto de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no acude a reuniones partidistas, ya no es uno de sus dirigentes y no podría serlo, pero el partido no cuenta con definiciones programáticas independientes, no vinculadas a las del gobierno.

“Es preciso dilucidar si la Cuarta Transformación es un proyecto unisexenal y si en él Morena agotará su historia o si, por el contrario, debemos abocarnos a la tarea de construir una institución política con un perfil propio y perdurable”.

Además indicó que hay un “vaciamiento” del partido inocultable, pues los cuadros de Morena se fueron al gobierno, y el partido no ha definido aún cómo se desempeñará como partido en el gobierno.

Pedro Miguel propuso, para la contienda interna, debates entre los aspirantes a dirigentes, obligación de presentar por escrito una semblanza personal basada en hechos y su visión general sobre el partido, además de “renunciar a las prácticas de la politiquería, los golpes bajo la mesa, la intriga y la seducción y compra de voluntades”.

lsm