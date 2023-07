El presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el dirigente de Morena, Mario Delgado, pidieron a las corcholatas presidenciales no contratar anuncios espectaculares y deslindarse de esas muestras de apoyo.

El Presidente de México señaló que además de que no funcionan, no pueden repetir lo mismo que llevan a cabo los conservadores: “No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo, no estarían actuando correctamente”, admitió.

El Mandatario opinó que lo efectivo es el trabajo casa por casa, presentándose con la gente, incluso recordó que como opositor se subía a los camiones y en una ocasión se ganó un aplauso, pero también recibió muchos insultos.

“Claro, se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno estableciendo diálogo con la gente. Eso no lo hace nadie”.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández y Manuel Velasco deben decidir si retiran los espectaculares con sus imágenes.

“Pero nada de eso ayuda, si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos y vaya que la han apoyado…”, consideró el Presidente.

“No, eso no funciona, tampoco funcionan los publicistas, no les hagan caso, no tienen conocimiento de las pasiones y sentimientos del pueblo, esos publicistas no conocen México, no han hablado con la gente, les falta conocer al país”, remarcó.

Partido enviará cartas

El dirigente de Morena, Delgado Carrillo, indicó que pedirá a los aspirantes que se deslinden de manera pública, política, financiera y jurídicamente de los espectaculares, bardas y otras campañas que están prohibidas en el proceso interno.

Anunció que enviará una carta a los aspirantes a fin de que se apeguen al acuerdo del Consejo Nacional de Morena.

Lo anterior, luego de que la senadora Malú Micher, en representación de Marcelo Ebrard, así como Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Mon- real le enviaron cartas denunciando esta publicidad.

Afirmó que el partido no será omiso ante estas preocupaciones, pero confió en que las corcholatas actúen de buena fe.

El morenista llamó a “detener el dispendio y cualquier campaña de descalificación y guerra sucia en redes sociales.

“Tenemos claro cuál es nuestro papel, no vamos a ser omisos ante sus preocupaciones, pero les decimos que el partido siempre actúa de buena fe y tenemos toda la confianza de que van a actuar conforme a los principios del movimiento”, expuso.