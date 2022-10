Pide Grupo Plural a Marcelo Ebrard condenar al gobierno de Nicaragua

El Grupo Plural del Senado pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el gobierno de México emita una condena contra el “criminal” régimen sandinista de Nicaragua que encabeza el presidente Daniel Ortega por ser un "violador de los derechos humanos".

Durante la comparecencia del canciller ante el Pleno de la Cámara Alta, el senador Germán Martínez Cázares sostuvo que el gobierno de Ortega es peor que la dictadura sandinista.

“Le pido una mano para el pueblo adolorido por ese gobierno de Nicaragua. No vale que diga que la autodeterminación de los pueblos, no vale que diga que la no intervención. Esos son principios que están en nuestra Constitución, es cierto, pero usted mejor que yo sabe que también es un principio igualmente válido -y lo saben bien- en el mundo del servicio exterior, y está en la Constitución, el principio número 7 de los 8 que hay, el respeto la protección y la promoción de los derechos humanos”, expresó.

También lee: Nicaragua profundiza aislamiento internacional con nuevas expulsiones y rupturas diplomáticas

“Por la memoria de Ernesto Cardenal le suplico que México condene a ese gobierno que no es de izquierda, deshonra a la izquierda del mundo, es un gobierno criminal. José López Portillo rompió relaciones con Somoza, y a mí me lo dijo Ernesto Cardenal, que Ortega era peor que Somoza. Mi mi única pregunta es ¿si usted fuera presidente de México rompería relaciones con un país que viola los derechos humanos, como Nicaragua?”, cuestionó Germán Martínez.

El senador del Grupo Plural destacó que en este sexenio, México ha tenido tres embajadores en Nicaragua y recordó que el segundo de ellos, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez “se retiró en silencio, por la puerta de atrás, prácticamente una expulsión”, después de repitió un tweet de Sergio Ramírez, “Premio Cervantes de Literatura y vicepresidente de Daniel Ortega”, donde afirmaba que la dictadura de la familia Ortega ha incitado al odio y a la violencia.

“Eso decía Sergio Ramírez y lo repitió el embajador, y se quejó el Ministerio de Exteriores de Nicaragua y nosotros retiramos al embajador, y por eso tenemos un tercer embajador ahí”, lamentó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om