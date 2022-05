Pese a inercias y violencia de género, México avanza hacia igualdad política: INE 

Gracias a la labor de la sociedad civil y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en los últimos ocho años el país ha cambiado y avanzado hacia la igualdad política y la inclusión, pese a las inercias culturales y al incremento en la violencia política por las razones de género, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Al participar en la vigésima sesión ordinaria de dicho Observatorio, destacó que las mujeres ejercen crecientemente sus derechos políticos “contra viento y marea” y aumenta su participación en la vida pública.

“Han sido años en los que con la colaboración activa y comprometida de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las personas expertas (…) hemos construido herramientas para tipificar la violencia política contra las mujeres y data útil sobre los aspectos que favorecen y obstaculizan la participación de ellas en la vida pública a nivel federal, estatal y municipal”, señaló.

En este contexto, resaltó que las mujeres legisladoras en la Cámara de Diputados pasaron de 37 por ciento en 2012, a 46.6 en 2015, a 48.2 por ciento en 2018 “y a la paridad perfecta en 2021. Se trata, insisto, de una lógica progresiva como, por cierto, la que ha nutrido todas las conquistas en clave democratizadora a lo largo en esta transición política”.



Recordó que el Senado pasó de 32.8 por ciento de mujeres senadoras en 2012, a 49.2 en 2018 y destacó que desde 2015, la paridad legislativa se ha impuesto en la totalidad de los congresos locales, e incluso en algunas entidades las mujeres legisladoras superan el número de los legisladores varones.

“Con el apoyo de quienes integran este Observatorio, no sólo hemos garantizado la paridad en todas las candidaturas, lo que está mandatado en la Constitución, sino que establecimos mecanismos para asegurar la paridad en la representación política, son dos cosas distintas, y acciones afirmativas para fortalecer la inclusión en la Cámara de Diputados”, remarcó.

Lorenzo Córdova puntualizó que gracias a las acciones afirmativas impulsadas en las elecciones federales del año pasado, se lograron 65 diputaciones federales que representan a la diversidad y la inclusión: 36 de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, 11 de migrantes, ocho personas con discapacidad, seis personas afromexicanas, y cuatro de diversidad sexual.

“Todos estos son logros que vale la pena celebrar, pero son logros eventualmente efímeros si no se consolidan y no se estabilizan. Como dijimos en su momento, cuando se alcanzó la paridad, el primer, el desafío no era lograr la paridad, sino que en los ciclos electorales siguientes, o en los ciclos políticos siguientes, la misma se concretara y se consolidara”, subrayó.

