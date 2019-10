Permisos de la CRE ponen en riesgo luz para 120 millones de mexicanos: CFE

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, alertó que la proliferación de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la generación de energía eléctrica rebasa la demanda del país y eso “pone en riesgo la energía, el aprovisionamiento de energía de 120 millones de mexicanos”.

Al final de su comparecencia de más de seis horas ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, Bartlett lanzó una alerta que pone en riesgo la distribución de energía.

Explicó que se rompieron los principios de planeación, y al proliferar los permisos para la generación de energía, se generó una saturación para poder distribuir esa energía en la red de distribución de energía de la CFE.

“Ahí están permisos que no caben eólicas, solares que no caben en la red y superan en mucho la capacidad de manejarse por encima de la demanda del país y esto es muy grave porque esta situación pone en riesgo la energía, el aprovisionamiento de energía de 120 millones de mexicanos y ahí están los permisos, ya se los dieron, van a exigir subirse a la red y no es posible”.

La gravedad es porque “tenemos permisos por todos lados, las empresas extranjeras tenían el derecho de situarse donde querían, tenemos excesos en determinadas zonas, un total desequilibrio en el país y ahí están los permisos que no caben”.

Anticipó que en breve la Secretaría de Energía deberá tomar una decisión y acotar a las empresas.

“En los próximos días esto tiene que aclararse, no vamos a permitir la red es nuestra, la Secretaría de Energía no puede permitir que se ponga en riesgo el sistema eléctrico mexicano.

“Es una cuestión que quiero dejar en la mente de todos los diputados, estamos en un grave peligro de que se rompa la estabilidad de la red, de que dejemos con el objetivo que establecieron de que abrir la energía a todos los que querían implantarse…cuál es el objetivo, pues liquidar a la CFE y eso no se puede permitir”, alertó.

rmlgv