“Pensamiento único es política de déspotas”

La titular de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller, señaló que el país es plural y que el pensamiento único es política propia de los déspotas.

Al firmar el convenio general de colaboración para el intercambio de archivos históricos que formarán el arte del repertorio del patrimonio cultural de México, Gutiérrez Müller destacó que en el país han existido dos políticos déspotas con pensamiento único: Antonio López de Santana y Porfirio Díaz.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en el acto, al cual asistió parte de la Mesa Directiva del Senado, no hayan estado representadas todas las fracciones, faltaron el PAN y el PRI.

“Aquél que no haya venido se la pierde, porque es un agasajo revisar y constatar que en este país nos ha costado la libertad que tenemos de pensamiento, asociación, tránsito, las garantías sociales y fundamentales. Es extraño que no estén aquí esas representaciones, si no tienen disposición de establecer diálogo con la historia, se la pierden”, indicó.

Acompañada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, Gutiérrez Müller dijo que en la Cámara Alta se reflejan las discordias y concordias, al grado de que por ello se creó el fuero político.

“Es penoso que algunas fracciones del ilustre Senado no estén presentes, porque son cosmovisión de la Cámara Alta, en donde están representados todos los estados.

En el Senado lo que ocurre, añadió, es un debate acalorado, en ocasiones, apasionado, pero un encuentro que representa la palabra en medio de dos o más personas.