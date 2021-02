Peniley Ramírez: estrategia de seguridad contra el narco no se llevó a cabo

Peniley Ramírez, periodista especializada en temas de corrupción, puso en duda que la estrategia de seguridad pública contra el narcotráfico de los últimos sexenios en realidad se haya llevado a cabo, pues miles de millones de pesos que se supone serían destinados a ese fin terminaron en la bolsa de algunos empresarios y funcionarios públicos enriquecidos.

Así lo dijo la reportera de Univisión y columnista de EL UNIVERSAL durante la presentación de su libro Los millonarios de la guerra, donde reveló cómo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, benefició con contratos de 8 mil millones de pesos a empresarios cercanos que ofrecían servicios de seguridad, pero después ese dinero terminó en la compra de yates, relojes, autos de lujos, mansiones y penthouses en Miami.

A partir de estos hallazgos, Peniley Ramírez dudó sobre si las estrategias de seguridad de los últimos cuatro sexenios se pusieron en marcha, pues el discurso del combate a la delincuencia engendró un sistema, aún vigente, en el que se entregaron a empresas miles de millones de pesos sin obtener resultados positivos.

“Si en realidad se gastaban el dinero en otra cosa, si decían que iban a utilizar el dinero para eso y acababa en una casa en Miami o en un rolex o en un avión, ¿cómo saber si la estrategia no hubiera funcionado? No lo sabemos porque una cosa es la estrategia que está en el discurso y otra es la estrategia que se hubiera llevado a cabo. Lo que encuentra mi investigación es que (la estrategia de seguridad) no se lleva a cabo porque el tiempo, el dinero y la energía estaban puestos en otra cosa”, aseveró Peniley Ramírez.

Acompañada de la periodista Carmen Aristegui y el escritor Jorge Volpi, la colaboradora de esta casa editorial señaló que hasta el día de hoy, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López obrador, continúa un sistema de lucro que se aprovecha del “discurso de la paz” para erogar y ganar recursos millonarios en materia de seguridad pública.

“Si estaba la guerra en el discurso, pero no estaba en los hechos porque en los hechos lo que había era una búsqueda inmobiliaria en Miami, entonces ¿cómo saber si hubieran podido ganar (las autoridades)? No podemos saberlo en realidad, no podemos saber si hubieran podido ganar la guerra (contra el narcotráfico) porque me da la impresión de que en cierto modo tampoco la estaban librando como pensábamos que la libraban a partir de su discurso”, abundó Peniley Ramírez sobre este tema.

Por su parte, la periodista Carmen Aristegui señaló que la estrategia de seguridad contra las drogas “es una pesadilla que no ha terminado” y también la calificó como un “negocio criminal” donde se involucran miles de millones de dólares legales e ilegales, invertidos en armas, capacitaciones, equipos de seguridad, helicópteros, entre otras cosas.

“Estos millonarios de la guerra han lucrado, se han enriquecido, han ordeñado esta maquinaria criminal donde caben criminales de tiempo completo, autoridades que en la mañana son funcionarios y en la tarde delincuentes, negocios legales e ilegales de todo tipo, y es una máquina endemoniada que efectivamente ha producido miles de millones de dólares y ha producido en el país una gran tragedia humanitaria”, dijo Carmen Aristegui.

Mientras que el escritor Jorge Volpi, autor de Una novela criminal, opinó que para castigar a las personas que se enriquecieron con la obtención de contratos en materia de seguridad, el sistema de justicia debe ser depurado.

“En México no existe el Estado de derecho, no existe la justicia, ese es el principal problema que tenemos para que realmente pueda funcionar, el sistema mismo no funciona, está mal diseñado jurídicamente, mal implementado, sigue siendo corrupto y sigue por lo tanto necesitando un andamiaje institucional completamente distinto para pensar que se puede hacer justicia”, concluyó Jorge Volpi.

rcr