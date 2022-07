Partidos acusan conflicto de interés en designación de presidentes de OPLEs

Entre acusaciones por conflicto de interés y afinidades a la oposición o Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de siete presidencias y dos consejerías de los Organismos Públicos Locales (OPLEs).

Luego de tres horas de discusión, por mayoría de votos, las presidencias designadas fueron; Baja California Sur, Alejandro Palacios; Hidalgo, María Magdalena González; Querétaro, Gisel Muñiz; Tabasco, Elizabeth Nava; Veracruz, Marisol Delgadillo; Estado de México, Amalia Pulido y Nuevo León, Beatriz Camacho.

En cuanto a las consejerías, se designó a Fernando Ramos en Veracruz, mientras que en Hidalgo obtuvo la mayoría de votos Laura Lozada.

En su participación, César Agustín Hernández, representante de Morena, expuso que puede existir un conflicto de interés, porque la postulada está casada con Bernando Almaraz Calderón, titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, una instancia que recibe dinero por las multas a los partidos a nivel local.

A su vez, acusó que Amalia Pulido tiene abiertamente una postura en contra del Presidente de la República, así como del partido Morena.

En el mismo sentido, Eurípides Flores (Morena) acusó que en el Estado de México se propone a Amalia Pulido de manera discrecional por los acuerdos entre los consejeros electorales, de cara a las elecciones locales de 2023.

“La selección de estos perfiles culmina con el acuerdo de las y los consejeros. Es evidente que ustedes valoran que una opositora abierta al régimen de transformación que está habiendo en este país, que tiene una opinión negativa de nuestro movimiento, es la persona idónea para encabezar el Instituto Electoral del Estado de México, donde nuestro movimiento va a adelante y va a arrasar en la próxima elección de 2023”, aseguró.

Al respecto, citó algunas de sus publicaciones en redes sociales: “López Obrador enfrenta el dilema del político. Por un lado, su ambición política le hace anhelar un avasallante triunfo electoral que confirme su popularidad, legitime su proyecto y extienda su transformación a nivel local”.

El representante del PRI, el diputado Hiram Hernández se manifestó en contra de la designación de María Magdalena González Escalona como presidenta del OPL en Hidalgo por tener afinidad con Morena, por lo que solicitó que se declare desierto el procedimiento.

“Consideramos que no es una persona imparcial para dirigir al Organismo Público Local en Hidalgo, puesto que su hermana del mismo apellido, Patricia González Escalona, fue precandidata de Morena para una diputación en el estado de Hidalgo”.

El diputado priista dijo que a la candidata propuesta se le atribuye una relación sentimental con Juan Carlos Mendoza, quien es vocal secretario de la Junta Local del INE en Hidalgo, lo que subrayó como un conflicto de interés.

En su intervención, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que las designaciones no deben ser resultados de arreglos políticos, por lo que no tomarán decisiones con base en los argumentos de los partidos políticos.

“Aquí no estamos para hacer lo que ustedes quieran, aunque algunos así lo quisieran. Aquí estamos para decidir con responsabilidad cuáles son los mejores perfiles”, enfatizó.

Por ello, calificó como “lamentable” que los partidos quieran desacreditar la trayectoria de las personas postuladas con base en “chismes” y vínculos familiares, algunos que incluso rayan en la misoginia.

La consejera Dania Ravel criticó que a las candidatas mujeres se les cuestione su capacidad para el cargo basado en las relaciones afectivas o familiares que tienen con un hombre.

“Esto es considerar que las mujeres no podemos tener una mente propia y está íntimamente relacionado con un rol de género, aquel por el cual se encasilla a la mujer como faltas de capacidad, o incluso a pesar de sus logros propios, se piensa que no pueden tomar decisiones, que somos influenciables y no podemos ocupar cargos de elección popular”, acusó.

